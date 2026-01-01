Postavite R2R instalacijom jednim klikom.
Produkcijski spreman RAG okvir s hibridnim pretraživanjem, grafovima znanja i agentnim API-jem za dohvaćanje za AI aplikacije.
Odaberite VPS plan za R2R
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz R2R
R2R je open-source okvir za generiranje potpomognuto dohvaćanjem, izgrađen za produkcijsko postavljanje od prvog dana. Kombinira hibridno semantičko pretraživanje i pretraživanje po ključnim riječima s fuzijom recipročnog ranga, automatskom konstrukcijom grafova znanja, višemodalnim unosom dokumenata i agentnim API-jem za dohvaćanje koji omogućuje velikim jezičnim modelima orkestriranje pretraživanja kao dio njihove petlje zaključivanja.
Samostalno hostiranje R2R-a na vašem vlastitom VPS-u čuva dokumente, vektorske indekse i povijest razgovora pod vašom potpunom kontrolom, bez naknada po upitu i bez pristupa trećih strana vašoj bazi znanja. Ovo postavljanje uparuje R2R API sa službenom nadzornom pločom i PostgreSQL plus pgvector pohranom, dajući vam kompletan RAG stack koji možete proširiti s bilo kojim LLM pružateljem.
R2R ključne značajke
Hibridno pretraživanje
Kombinirajte vektorsku sličnost i pretraživanje ključnih riječi po cijelom tekstu s recipročnom fuzijom rangiranja kako biste prikazali najrelevantniji kontekst za svaki upit.
Grafovi znanja
Automatska ekstrakcija entiteta i odnosa gradi indeks grafa uz vektore, omogućujući zaključivanje među dokumentima koje plošno dohvaćanje ne može parirati.
Višemodalni unos
Parsirajte PDF-ove, Word dokumente, proračunske tablice, slike i audio u jedinstveni indeks bez pisanja prilagođenog koda za unos za svaki format.
Agentic RAG
Agenti za zaključivanje iterativno dohvaćaju, kritiziraju i dorađuju odgovore — proizvodeći kvalitetnije odgovore nego jednokratni RAG cjevovodi.
Višepružateljski LLM-ovi
Povežite OpenAI, Anthropic, Google, Azure, Ollama i više od 20 drugih LLM pružatelja putem jedinstvene konfiguracije — nije potrebno ponovno indeksiranje.
REST API i SDK-ovi
Potpuni REST API plus službeni Python i JavaScript SDK-ovi omogućuju vam ugradnju R2R dohvaćanja u prilagođene aplikacije i automatizirane cjevovode.
Zašto pokrenuti R2R na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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