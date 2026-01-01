R2R je open-source okvir za generiranje potpomognuto dohvaćanjem, izgrađen za produkcijsko postavljanje od prvog dana. Kombinira hibridno semantičko pretraživanje i pretraživanje po ključnim riječima s fuzijom recipročnog ranga, automatskom konstrukcijom grafova znanja, višemodalnim unosom dokumenata i agentnim API-jem za dohvaćanje koji omogućuje velikim jezičnim modelima orkestriranje pretraživanja kao dio njihove petlje zaključivanja.

Samostalno hostiranje R2R-a na vašem vlastitom VPS-u čuva dokumente, vektorske indekse i povijest razgovora pod vašom potpunom kontrolom, bez naknada po upitu i bez pristupa trećih strana vašoj bazi znanja. Ovo postavljanje uparuje R2R API sa službenom nadzornom pločom i PostgreSQL plus pgvector pohranom, dajući vam kompletan RAG stack koji možete proširiti s bilo kojim LLM pružateljem.