Do 69% popusta za Tiny Tiny RSS

Postavite Tiny Tiny RSS instalacijom jednim klikom.

Samohostiran, višekorisnički RSS i Atom agregator vijesti za čitanje i organiziranje feedova iz bilo kojeg preglednika.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Tiny Tiny RSS instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Tiny Tiny RSS

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Tiny Tiny RSS

Tiny Tiny RSS je samostalno hostiran, otvorenog koda RSS i Atom agregator feedova koji vam omogućuje praćenje web stranica, blogova i izvora vijesti s jednog, privatnog web sučelja. Kontinuirano dohvaća ažuriranja u pozadini tako da su vaši feedovi uvijek ažurni, i pruža fleksibilno sučelje s tipkovničkim prečacima, pretraživanjem cijelog teksta, oznakama, filtrima i OPML uvozom/izvozom.

Podržano je više korisničkih računa, svaki s neovisnim pretplatama na feedove i postavkama. Ugrađeni API omogućuje mobilnim klijentima poput FeedMe i Fluent Reader da se povežu i sinkroniziraju napredak čitanja. Samostalno hostiranje na vašem VPS-u čuva vašu povijest čitanja i pretplate privatnima — nijedna usluga treće strane ne vidi što čitate.

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Što možete izgraditi uz {name}

Tiny Tiny RSS ključne značajke

Kontinuirano dohvaćanje feeda

Dohvaća ažuriranja sa svih pretplaćenih feedova u pozadini tako da su članci spremni za čitanje u trenutku kada otvorite aplikaciju.

Višekorisnička podrška

Kreirajte više neovisnih računa, svaki sa svojim pretplatama na feedove, oznakama, filtrima i postavkama čitanja.

Mobilni klijentski API

Ugrađeni API omogućuje popularnim mobilnim klijentima poput FeedMe, Fluent Reader i Reeder povezivanje i sinkronizaciju vašeg napretka čitanja na svim uređajima.

Filteri i oznake

Automatski označite, označite zvjezdicom ili sakrijte članke na temelju pravila koja vi definirate — neka vaš popis za čitanje bude usredotočen na ono što je važno.

OPML uvoz i izvoz

Uvezite svoje postojeće pretplate iz bilo kojeg drugog RSS čitača putem OPML-a i izvezite ih jednako lako kada trebate migrirati.

Zašto pokrenuti Tiny Tiny RSS na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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