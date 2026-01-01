Tiny Tiny RSS je samostalno hostiran, otvorenog koda RSS i Atom agregator feedova koji vam omogućuje praćenje web stranica, blogova i izvora vijesti s jednog, privatnog web sučelja. Kontinuirano dohvaća ažuriranja u pozadini tako da su vaši feedovi uvijek ažurni, i pruža fleksibilno sučelje s tipkovničkim prečacima, pretraživanjem cijelog teksta, oznakama, filtrima i OPML uvozom/izvozom.

Podržano je više korisničkih računa, svaki s neovisnim pretplatama na feedove i postavkama. Ugrađeni API omogućuje mobilnim klijentima poput FeedMe i Fluent Reader da se povežu i sinkroniziraju napredak čitanja. Samostalno hostiranje na vašem VPS-u čuva vašu povijest čitanja i pretplate privatnima — nijedna usluga treće strane ne vidi što čitate.