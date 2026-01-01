Postavite Tiny Tiny RSS instalacijom jednim klikom.
Samohostiran, višekorisnički RSS i Atom agregator vijesti za čitanje i organiziranje feedova iz bilo kojeg preglednika.
Odaberite VPS plan za Tiny Tiny RSS
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Tiny Tiny RSS
Tiny Tiny RSS je samostalno hostiran, otvorenog koda RSS i Atom agregator feedova koji vam omogućuje praćenje web stranica, blogova i izvora vijesti s jednog, privatnog web sučelja. Kontinuirano dohvaća ažuriranja u pozadini tako da su vaši feedovi uvijek ažurni, i pruža fleksibilno sučelje s tipkovničkim prečacima, pretraživanjem cijelog teksta, oznakama, filtrima i OPML uvozom/izvozom.
Podržano je više korisničkih računa, svaki s neovisnim pretplatama na feedove i postavkama. Ugrađeni API omogućuje mobilnim klijentima poput FeedMe i Fluent Reader da se povežu i sinkroniziraju napredak čitanja. Samostalno hostiranje na vašem VPS-u čuva vašu povijest čitanja i pretplate privatnima — nijedna usluga treće strane ne vidi što čitate.
Tiny Tiny RSS ključne značajke
Kontinuirano dohvaćanje feeda
Dohvaća ažuriranja sa svih pretplaćenih feedova u pozadini tako da su članci spremni za čitanje u trenutku kada otvorite aplikaciju.
Višekorisnička podrška
Kreirajte više neovisnih računa, svaki sa svojim pretplatama na feedove, oznakama, filtrima i postavkama čitanja.
Mobilni klijentski API
Ugrađeni API omogućuje popularnim mobilnim klijentima poput FeedMe, Fluent Reader i Reeder povezivanje i sinkronizaciju vašeg napretka čitanja na svim uređajima.
Filteri i oznake
Automatski označite, označite zvjezdicom ili sakrijte članke na temelju pravila koja vi definirate — neka vaš popis za čitanje bude usredotočen na ono što je važno.
OPML uvoz i izvoz
Uvezite svoje postojeće pretplate iz bilo kojeg drugog RSS čitača putem OPML-a i izvezite ih jednako lako kada trebate migrirati.
Zašto pokrenuti Tiny Tiny RSS na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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