PdfDing je samostalno hostiran upravitelj i preglednik PDF-ova koji pamti vašu poziciju čitanja na svim uređajima, tako da možete početi čitati na stolnom računalu i nastaviti na telefonu bez gubitka mjesta. Datoteke su organizirane u radne prostore i zbirke s višerazinskim označavanjem, označavanjem zvjezdicom i arhiviranjem. Web-preglednik omogućuje vam bilježenje, isticanje, dodavanje teksta, crtanje i potpisivanje dokumenata — sa svim bilješkama pohranjenim na poslužitelju i sinkroniziranim na svim uređajima.

Samostalno hostiranje PdfDing-a na vlastitom VPS-u čuva vašu biblioteku dokumenata privatnom: nema datoteka prenesenih na uslugu u oblaku, nema analitike korištenja i potpuna kontrola nad time tko može pristupiti vašoj instanci. Opcionalna OIDC jednokratna prijava (single sign-on), dvofaktorska autentifikacija i kontrole pristupa po vezi čine ga praktičnim za osobnu upotrebu i upotrebu u malim timovima.