Postavite PdfDing instalacijom jednim klikom.
Samohostirani upravitelj PDF-ova s pregledavanjem u pregledniku, anotacijama i sinkronizacijom pozicije čitanja na više uređaja.
Odaberite VPS plan za PdfDing
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz PdfDing
PdfDing je samostalno hostiran upravitelj i preglednik PDF-ova koji pamti vašu poziciju čitanja na svim uređajima, tako da možete početi čitati na stolnom računalu i nastaviti na telefonu bez gubitka mjesta. Datoteke su organizirane u radne prostore i zbirke s višerazinskim označavanjem, označavanjem zvjezdicom i arhiviranjem. Web-preglednik omogućuje vam bilježenje, isticanje, dodavanje teksta, crtanje i potpisivanje dokumenata — sa svim bilješkama pohranjenim na poslužitelju i sinkroniziranim na svim uređajima.
Samostalno hostiranje PdfDing-a na vlastitom VPS-u čuva vašu biblioteku dokumenata privatnom: nema datoteka prenesenih na uslugu u oblaku, nema analitike korištenja i potpuna kontrola nad time tko može pristupiti vašoj instanci. Opcionalna OIDC jednokratna prijava (single sign-on), dvofaktorska autentifikacija i kontrole pristupa po vezi čine ga praktičnim za osobnu upotrebu i upotrebu u malim timovima.
PdfDing ključne značajke
Sinkronizacija među uređajima
Položaj čitanja, bilješke i digitalni potpisi sinkroniziraju se na svim uređajima tako da nikada ne izgubite svoje mjesto kada se prebacujete između stolnog i mobilnog uređaja.
Bilježenje i uređivanje
Dodajte tekst, isticanja, crteže i komentare izravno u pregledniku — nije potreban alat treće strane — s bilješkama pohranjenim na poslužitelju.
Zbirke i označavanje
Organizirajte PDF-ove u radne prostore i zbirke s višerazinskim oznakama, označavanjem zvjezdicom i arhiviranjem za strukturiranu osobnu ili timsku knjižnicu.
Digitalni potpisi
Potpisujte dokumente u pregledniku i neka se potpisi sinkroniziraju i sačuvaju na svim vašim uređajima bez instaliranja ikakvog desktop softvera.
SSO i dvofaktorska autentifikacija
Integrirajte se s bilo kojim OIDC pružateljem za jedinstvenu prijavu i osigurajte račune pomoću TOTP-a ili WebAuthn hardverskog ključa za dvofaktorsku autentifikaciju.
Djeljivi linkovi
Generirajte veze za dijeljenje s kontrolom pristupa i QR kodovima za pojedinačne PDF-ove, olakšavajući dijeljenje dokumenata bez davanja potpunog pristupa računu.
Zašto pokrenuti PdfDing na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.