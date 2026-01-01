YOURLS (Your Own URL Shortener) je mala, samostalna PHP aplikacija koja vam omogućuje pokretanje vlastite usluge skraćivanja URL-ova na vašoj domeni. Za razliku od komercijalnih usluga, YOURLS drži sve podatke o klikovima i upravljanje vezama u potpunosti pod vašom kontrolom — bez ograničenja stope, bez pretplate i bez praćenja vaše publike od strane trećih strana.

Osim osnovnog skraćivanja, YOURLS uključuje ugrađeno praćenje klikova, analitiku preporuka i REST API za programsko upravljanje vezama. Aktivna zajednica je izgradila preko 300 dodataka koji pokrivaju sve, od generiranja QR kodova do preusmjeravanja na temelju geolokacije, čineći YOURLS jednim od najproširivijih samostalno hostiranih skraćivača veza dostupnih.