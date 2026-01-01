Postavite YOURLS instalacijom jednim klikom.
Lagan, samostalno hostiran PHP skraćivač URL-ova s analitikom klikova, više od 300 dodataka i REST API-jem.
Odaberite VPS plan za YOURLS
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz YOURLS
YOURLS (Your Own URL Shortener) je mala, samostalna PHP aplikacija koja vam omogućuje pokretanje vlastite usluge skraćivanja URL-ova na vašoj domeni. Za razliku od komercijalnih usluga, YOURLS drži sve podatke o klikovima i upravljanje vezama u potpunosti pod vašom kontrolom — bez ograničenja stope, bez pretplate i bez praćenja vaše publike od strane trećih strana.
Osim osnovnog skraćivanja, YOURLS uključuje ugrađeno praćenje klikova, analitiku preporuka i REST API za programsko upravljanje vezama. Aktivna zajednica je izgradila preko 300 dodataka koji pokrivaju sve, od generiranja QR kodova do preusmjeravanja na temelju geolokacije, čineći YOURLS jednim od najproširivijih samostalno hostiranih skraćivača veza dostupnih.
YOURLS ključne značajke
Analitika klikova
Pratite ukupan broj klikova, izvore prometa i statistiku po linku kako biste točno znali kako se svaka skraćena URL adresa ponaša tijekom vremena.
Ekosustav dodataka
Preko 300 dodataka zajednice proširuje YOURLS s QR kodovima, preusmjeravanjima na temelju geolokacije, pregledima poveznica i više — nije potreban prilagođeni razvoj.
REST API
Stvarajte, proširujte i dohvaćajte statistiku veza programski putem ugrađenog API-ja, čineći YOURLS jednostavnim za integraciju u aplikacije i tijekove rada automatizacije.
Prilagođene ključne riječi
Dodijelite pamtljive prilagođene slugove bilo kojoj poveznici umjesto nasumičnih znakova, dajući vam brendirane URL-ove poput
yourdomain.com/launch.
Javni ili privatni način
Pokrenite YOURLS kao privatni alat za vaš tim ili ga učinite javnim — kontrola pristupa je jedna postavka konfiguracije.
Bookmarklet podrška
Instalirajte bookmarklet jednim klikom u bilo kojem pregledniku kako biste skratili URL trenutne stranice bez napuštanja vašeg radnog procesa.
Zašto pokrenuti YOURLS na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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