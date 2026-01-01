MQTTX Web je open-source MQTT 5.0 klijent tvrtke EMQX koji se u potpunosti pokreće u pregledniku, omogućujući inženjerima da se povežu s bilo kojim MQTT brokerom putem WebSocket-a kako bi pregledali teme, objavili pakete podataka i potvrdili tokove IoT poruka u sekundama. Za razliku od desktop izdanja, MQTTX Web ne zahtijeva instalaciju — otvaranje implementiranog URL-a je sve što timovi trebaju za početak otklanjanja pogrešaka na brokerima s bilo kojeg prijenosnog računala ili tableta.

Samostalno hostiranje MQTTX Weba na vlastitom VPS-u postavlja privatnog, uvijek dostupnog WebSocket klijenta na URL koji vaš tim kontrolira, bez da krajnja točka koju hostira treća strana bilježi vaše vjerodajnice brokera i bez ovisnosti o javnoj instanci emqx.io. Profili veze pohranjuju se lokalno u svakom pregledniku, tako da je sama implementacija bez stanja i jednostavna za nadogradnju.