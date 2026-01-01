Postavite MQTTX instalacijom jednim klikom.
Klijent MQTT 5.0 temeljen na pregledniku za otklanjanje pogrešaka na brokerima i testiranje IoT WebSocket veza bez lokalnih instalacija.
Odaberite VPS plan za MQTTX
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz MQTTX
MQTTX Web je open-source MQTT 5.0 klijent tvrtke EMQX koji se u potpunosti pokreće u pregledniku, omogućujući inženjerima da se povežu s bilo kojim MQTT brokerom putem WebSocket-a kako bi pregledali teme, objavili pakete podataka i potvrdili tokove IoT poruka u sekundama. Za razliku od desktop izdanja, MQTTX Web ne zahtijeva instalaciju — otvaranje implementiranog URL-a je sve što timovi trebaju za početak otklanjanja pogrešaka na brokerima s bilo kojeg prijenosnog računala ili tableta.
Samostalno hostiranje MQTTX Weba na vlastitom VPS-u postavlja privatnog, uvijek dostupnog WebSocket klijenta na URL koji vaš tim kontrolira, bez da krajnja točka koju hostira treća strana bilježi vaše vjerodajnice brokera i bez ovisnosti o javnoj instanci emqx.io. Profili veze pohranjuju se lokalno u svakom pregledniku, tako da je sama implementacija bez stanja i jednostavna za nadogradnju.
MQTTX ključne značajke
Potpuna MQTT 5.0 podrška
Testirajte svaku značajku MQTT 5.0, uključujući svojstva, kodove razloga, dijeljene pretplate i obrasce zahtjev-odgovor, protiv bilo kojeg usklađenog brokera.
WebSocket povezivost
Povežite se s MQTT brokerima preko WS-a i WSS-a izravno iz preglednika, idealno za validaciju IoT pristupnika i web klijenata koji se oslanjaju na WebSocket transport.
Više-brokerski radni prostor
Spremite i prebacujte se između profila veze za produkcijske, testne i lokalne brokere bez napuštanja kartice ili ponovnog konfiguriranja vjerodajnica svaki put.
Objavljivanje i pretplata na temu
Pretplatite se na teme s zamjenskim znakovima, objavljujte JSON, običan tekst ili Base64 pakete podataka i pregledajte povijest poruka s QoS-om, zadržanim podacima i metapodacima vremenske oznake.
Pristup bez instalacije
Podijelite implementirani URL sa svojim timom kako biste svakom inženjeru dali MQTT klijent bez distribucije desktop binarnih datoteka ili upravljanja verzijama paketa.
Klijentska pohrana podataka
Postavke veze i povijest poruka ostaju u pregledniku putem localStorage-a, tako da poslužitelj ne drži vjerodajnice posrednika i ostaje bez stanja tijekom nadogradnji.
Zašto pokrenuti MQTTX na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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