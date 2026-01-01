Do 69% popusta za MQTTX

Postavite MQTTX instalacijom jednim klikom.

Klijent MQTT 5.0 temeljen na pregledniku za otklanjanje pogrešaka na brokerima i testiranje IoT WebSocket veza bez lokalnih instalacija.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite MQTTX instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za MQTTX

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz MQTTX

MQTTX Web je open-source MQTT 5.0 klijent tvrtke EMQX koji se u potpunosti pokreće u pregledniku, omogućujući inženjerima da se povežu s bilo kojim MQTT brokerom putem WebSocket-a kako bi pregledali teme, objavili pakete podataka i potvrdili tokove IoT poruka u sekundama. Za razliku od desktop izdanja, MQTTX Web ne zahtijeva instalaciju — otvaranje implementiranog URL-a je sve što timovi trebaju za početak otklanjanja pogrešaka na brokerima s bilo kojeg prijenosnog računala ili tableta.

Samostalno hostiranje MQTTX Weba na vlastitom VPS-u postavlja privatnog, uvijek dostupnog WebSocket klijenta na URL koji vaš tim kontrolira, bez da krajnja točka koju hostira treća strana bilježi vaše vjerodajnice brokera i bez ovisnosti o javnoj instanci emqx.io. Profili veze pohranjuju se lokalno u svakom pregledniku, tako da je sama implementacija bez stanja i jednostavna za nadogradnju.

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Što možete izgraditi uz {name}

MQTTX ključne značajke

Potpuna MQTT 5.0 podrška

Testirajte svaku značajku MQTT 5.0, uključujući svojstva, kodove razloga, dijeljene pretplate i obrasce zahtjev-odgovor, protiv bilo kojeg usklađenog brokera.

WebSocket povezivost

Povežite se s MQTT brokerima preko WS-a i WSS-a izravno iz preglednika, idealno za validaciju IoT pristupnika i web klijenata koji se oslanjaju na WebSocket transport.

Više-brokerski radni prostor

Spremite i prebacujte se između profila veze za produkcijske, testne i lokalne brokere bez napuštanja kartice ili ponovnog konfiguriranja vjerodajnica svaki put.

Objavljivanje i pretplata na temu

Pretplatite se na teme s zamjenskim znakovima, objavljujte JSON, običan tekst ili Base64 pakete podataka i pregledajte povijest poruka s QoS-om, zadržanim podacima i metapodacima vremenske oznake.

Pristup bez instalacije

Podijelite implementirani URL sa svojim timom kako biste svakom inženjeru dali MQTT klijent bez distribucije desktop binarnih datoteka ili upravljanja verzijama paketa.

Klijentska pohrana podataka

Postavke veze i povijest poruka ostaju u pregledniku putem localStorage-a, tako da poslužitelj ne drži vjerodajnice posrednika i ostaje bez stanja tijekom nadogradnji.

Zašto pokrenuti MQTTX na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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