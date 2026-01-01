OpenPanel je samostalno hostirana analitička platforma izgrađena za timove proizvoda koji žele detaljne uvide poput Mixpanela bez SaaS cijena ili izloženosti podacima trećih strana. Prati prilagođene događaje, gradi korisničke profile i pruža nadzorne ploče u stvarnom vremenu koje pokrivaju tokove, kohorte, rezultate A/B testova i ponovne reprodukcije sesija — sve iz jednog sučelja.

Implementacija na vlastitom VPS-u stavlja sirove podatke o događajima u potpunosti pod vašu kontrolu. Nema naknada po događaju, nema ograničenja uzorkovanja i nema potrebe za usmjeravanjem korisničkih podataka putem vanjskih usluga. ClickHouse pokreće analitički pozadinski sustav, tako da nadzorne ploče ostaju responzivne kako raste vaš volumen događaja.