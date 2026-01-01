Postavite OpenPanel instalacijom jednim klikom.
Analitika proizvoda otvorenog koda s prioritetom privatnosti, s praćenjem događaja, korisničkim tokovima, ponovnom reprodukcijom sesija i nadzornim pločama u stvarnom vremenu.
Odaberite VPS plan za OpenPanel
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz OpenPanel
OpenPanel je samostalno hostirana analitička platforma izgrađena za timove proizvoda koji žele detaljne uvide poput Mixpanela bez SaaS cijena ili izloženosti podacima trećih strana. Prati prilagođene događaje, gradi korisničke profile i pruža nadzorne ploče u stvarnom vremenu koje pokrivaju tokove, kohorte, rezultate A/B testova i ponovne reprodukcije sesija — sve iz jednog sučelja.
Implementacija na vlastitom VPS-u stavlja sirove podatke o događajima u potpunosti pod vašu kontrolu. Nema naknada po događaju, nema ograničenja uzorkovanja i nema potrebe za usmjeravanjem korisničkih podataka putem vanjskih usluga. ClickHouse pokreće analitički pozadinski sustav, tako da nadzorne ploče ostaju responzivne kako raste vaš volumen događaja.
OpenPanel ključne značajke
Nadzorne ploče u stvarnom vremenu
Pregledajte prijenose događaja uživo i ključne metrike proizvoda trenutačno, bez kašnjenja između korisničkih radnji i ažuriranja nadzorne ploče.
Analiza lijevka
Definirajte višestupanjske konverzijske lijevke kako biste točno identificirali gdje korisnici odustaju u vašim tijekovima proizvoda.
Snimka sesije
Snimajte i reproducirajte pojedinačne korisničke sesije s ugrađenim kontrolama privatnosti za maskiranje osjetljivih ulaznih polja.
Kohorta i zadržavanje
Grupirajte korisnike prema zajedničkim ponašanjima ili atributima i mjerite kako se angažman mijenja tijekom vremenskih razdoblja.
A/B testiranje
Pratite varijante eksperimenta izravno u OpenPanelu kako biste izmjerili utjecaj konverzije bez vanjskih alata za eksperimentiranje.
Praćenje bez kolačića
Praćenje događaja bez otisaka prstiju i kolačića održava vašu analitiku usklađenom s GDPR-om bez potrebe za natpisima za pristanak na kolačiće.
Zašto pokrenuti OpenPanel na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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