Verdaccio je lagan, open-source privatni npm registar koji timovima omogućuje objavljivanje internih paketa i proxy javnog npm registra. Za razliku od hostiranih registara koji naplaćuju po korisniku ili nameću ograničenja brzine, Verdaccio radi u potpunosti na vašoj vlastitoj infrastrukturi — pružajući vam brzu, lokalnu predmemoriju npm paketa uz sigurno spremište za vaše privatne JavaScript module.

Samostalno hostiranje s Verdacciom uklanja ovisnost vaših build pipelineova o vanjskoj npm dostupnosti, ubrzava instalacije putem lokalnog keširanja i čuva vlasnički kod izvan javnih registara. Potpuno je kompatibilan s npm-om, Yarn-om i pnpm-om bez ikakvih promjena konfiguracije na strani klijenta osim usmjeravanja na URL vašeg registra.