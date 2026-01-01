Postavite Verdaccio jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Lagani privatni npm proxy registar za objavljivanje, keširanje i upravljanje JavaScript paketima unutar vašeg tima.
Odaberite VPS plan za Verdaccio
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Verdaccio
Verdaccio je lagan, open-source privatni npm registar koji timovima omogućuje objavljivanje internih paketa i proxy javnog npm registra. Za razliku od hostiranih registara koji naplaćuju po korisniku ili nameću ograničenja brzine, Verdaccio radi u potpunosti na vašoj vlastitoj infrastrukturi — pružajući vam brzu, lokalnu predmemoriju npm paketa uz sigurno spremište za vaše privatne JavaScript module.
Samostalno hostiranje s Verdacciom uklanja ovisnost vaših build pipelineova o vanjskoj npm dostupnosti, ubrzava instalacije putem lokalnog keširanja i čuva vlasnički kod izvan javnih registara. Potpuno je kompatibilan s npm-om, Yarn-om i pnpm-om bez ikakvih promjena konfiguracije na strani klijenta osim usmjeravanja na URL vašeg registra.
Verdaccio ključne značajke
Privatno objavljivanje paketa
Objavite i distribuirajte interne npm pakete unutar vašeg tima bez izlaganja javnom registru.
npm proxy i cache
Automatski zrcali javne npm pakete lokalno tako da instalacije ostanu brze i pouzdane čak i kada je npm nedostupan.
npm, Yarn, pnpm kompatibilan
Radi odmah po instalaciji sa svim glavnim upraviteljima JavaScript paketa — nisu potrebni posebni klijentski dodaci ili omotači.
Ugrađena autentifikacija
Upravljajte korisničkim pristupom pomoću autentifikacije temeljene na htpasswd-u kako biste kontrolirali tko može objavljivati ili instalirati pakete.
Web UI uključen
Pregledajte pakete, pregledajte verzije i pretražite svoj registar putem čistog, ugrađenog web sučelja.
Plugin ekosustav
Proširite pohranu, autentifikaciju i međuprogram putem bogatog sustava dodataka za integraciju sa S3, LDAP-om ili prilagođenim radnim procesima.
Zašto pokrenuti Verdaccio na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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