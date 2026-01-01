Implementirajte Fleet instalaciju jednim klikom.
Platforma za upravljanje uređajima otvorenog koda za postavljanje upita, nadzor i osiguravanje krajnjih točaka na macOS-u, Windows-u, Linux-u i ChromeOS-u.
Odaberite VPS plan za Fleet
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Fleet
Fleet je platforma za upravljanje uređajima otvorenog koda izgrađena na osqueryju koja sigurnosnim i IT timovima omogućuje pristup svakoj registriranoj krajnjoj točki u stvarnom vremenu, sličan SQL-u. Za razliku od tradicionalnih MDM ili alata temeljenih na agentima, Fleet može odgovoriti na pitanja o stanju uređaja — instaliranom softveru, pokrenutim procesima, otvorenim mrežnim vezama, prijavljenim korisnicima — trenutačno s web nadzorne ploče ili API-ja, umjesto da čeka zakazane prozore za prikupljanje podataka.
Samostalno hostiranje Fleeta na vlastitom VPS-u zadržava svu telemetriju krajnjih točaka na infrastrukturi koju kontrolirate, bez naknada po uređaju i bez slanja podataka vanjskom SaaS-u. Jedna instanca Fleeta može upravljati stotinama do tisućama uređaja na macOS-u, Windowsu, Linuxu i ChromeOS-u s jednog jedinstvenog sučelja.
Fleet ključne značajke
Upiti završne točke uživo
Pokrenite SQL upite na bilo kojem registriranom uređaju u stvarnom vremenu kako biste odgovorili na sigurnosna i IT pitanja bez čekanja na zakazana skeniranja.
Upravljanje ranjivostima
Fleet kontinuirano uspoređuje instalirane verzije softvera s CVE bazama podataka i identificira ranjive pakete na svim registriranim uređajima.
Višeplatformski MDM
Upisujte i upravljajte macOS i Windows uređajima putem izvornih MDM profila bez implementacije zasebnog MDM poslužitelja.
Provedba politike
Definirajte očekivano stanje uređaja kao pravila i pratite koje krajnje točke su usklađene, a koje trebaju sanaciju s centralne nadzorne ploče.
GitOps konfiguracija
Upravljajte upitima, pravilima i konfiguracijama agenta kao kodom u Gitu, tako da su promjene verzijski kontrolirane i revidirane.
REST API i CLI
Automatizirajte upis, zakazivanje upita i izvještavanje putem potpunog REST API-ja ili alata naredbenog retka fleetctl.
Zašto pokrenuti Fleet na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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