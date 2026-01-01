Fleet je platforma za upravljanje uređajima otvorenog koda izgrađena na osqueryju koja sigurnosnim i IT timovima omogućuje pristup svakoj registriranoj krajnjoj točki u stvarnom vremenu, sličan SQL-u. Za razliku od tradicionalnih MDM ili alata temeljenih na agentima, Fleet može odgovoriti na pitanja o stanju uređaja — instaliranom softveru, pokrenutim procesima, otvorenim mrežnim vezama, prijavljenim korisnicima — trenutačno s web nadzorne ploče ili API-ja, umjesto da čeka zakazane prozore za prikupljanje podataka.

Samostalno hostiranje Fleeta na vlastitom VPS-u zadržava svu telemetriju krajnjih točaka na infrastrukturi koju kontrolirate, bez naknada po uređaju i bez slanja podataka vanjskom SaaS-u. Jedna instanca Fleeta može upravljati stotinama do tisućama uređaja na macOS-u, Windowsu, Linuxu i ChromeOS-u s jednog jedinstvenog sučelja.