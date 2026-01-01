Postavite Cheshire Cat AI u jednom kliku.
Okvir AI agenta spreman za produkciju s ugrađenim RAG-om, dodacima i pozivanjem funkcija za bilo kojeg pružatelja LLM-a.
Odaberite VPS plan za Cheshire Cat AI
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Cheshire Cat AI
Cheshire Cat AI je okvir otvorenog koda za izradu produkcijskih AI agenata kao mikrousluge. Umjesto spajanja zasebnih biblioteka za memoriju, alate i konverzacijske forme, Cat isporučuje API-first runtime s ugrađenim Qdrant vektorskim spremištem, sustavom dodataka, event hookovima i pozivanjem funkcija — tako da isti agent može pokretati chatbota, interni alat ili asistenta okrenutog korisnicima s jednog backenda.
Okvir je model-agnostičan i radi s bilo kojim LangChain-kompatibilnim LLM-om i embedderom, uključujući OpenAI, Anthropic, Ollama i samostalno hostirane modele. Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u čuva povijest razgovora, ugradnje i kod dodataka pod vašom potpunom kontrolom, s podrškom za više korisnika i detaljnim dozvolama za timske implementacije.
Cheshire Cat AI ključne značajke
Ugrađeni RAG
Integrirana Qdrant vektorska memorija unosi dokumente i automatski dohvaća relevantan kontekst, tako da agenti odgovaraju na temelju vaših podataka umjesto na temelju generičkog znanja modela.
Plugin sustav
Ubacite Python dodatke u admin panel za dodavanje alata, hookova i konverzacijskih formi bez forkanja jezgre — proširite ponašanje tijekom izvođenja umjesto ponovne izgradnje slike.
Bilo koji LLM pružatelj
Prebacujte se između OpenAI-ja, Anthropic-a, Ollame i drugih modela kompatibilnih s LangChainom iz administratorskog sučelja kako biste uravnotežili troškove, latenciju i rezidenciju podataka po slučaju upotrebe.
REST i WebSocket API
Ugradite agenta u bilo koji frontend putem prilagodljivog REST API-ja ili razgovarajte putem WebSocket-a, s odvojenim API ključevima za svaki prijenos za detaljnu kontrolu pristupa.
Konverzacijski obrasci
Definirajte obrasce temeljene na Pydanticu koji vode višestupanjske razgovore poput rezervacija ili narudžbi, omogućujući agentu prikupljanje strukturiranih podataka dok dijalog ostaje prirodan.
Zašto pokrenuti Cheshire Cat AI na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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