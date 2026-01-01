Cheshire Cat AI je okvir otvorenog koda za izradu produkcijskih AI agenata kao mikrousluge. Umjesto spajanja zasebnih biblioteka za memoriju, alate i konverzacijske forme, Cat isporučuje API-first runtime s ugrađenim Qdrant vektorskim spremištem, sustavom dodataka, event hookovima i pozivanjem funkcija — tako da isti agent može pokretati chatbota, interni alat ili asistenta okrenutog korisnicima s jednog backenda.

Okvir je model-agnostičan i radi s bilo kojim LangChain-kompatibilnim LLM-om i embedderom, uključujući OpenAI, Anthropic, Ollama i samostalno hostirane modele. Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u čuva povijest razgovora, ugradnje i kod dodataka pod vašom potpunom kontrolom, s podrškom za više korisnika i detaljnim dozvolama za timske implementacije.