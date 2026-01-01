Do 69% popusta za Cheshire Cat AI

Postavite Cheshire Cat AI u jednom kliku.

Okvir AI agenta spreman za produkciju s ugrađenim RAG-om, dodacima i pozivanjem funkcija za bilo kojeg pružatelja LLM-a.

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AI VPS
5,49  /mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Cheshire Cat AI u jednom kliku.

Odaberite VPS plan za Cheshire Cat AI

69 % popusta
KVM 1
17,99 
5,49  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99 
7,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99 
10,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99 
21,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99 
5,49  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99 
7,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99 
10,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99 
21,99  /mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Cheshire Cat AI

Cheshire Cat AI je okvir otvorenog koda za izradu produkcijskih AI agenata kao mikrousluge. Umjesto spajanja zasebnih biblioteka za memoriju, alate i konverzacijske forme, Cat isporučuje API-first runtime s ugrađenim Qdrant vektorskim spremištem, sustavom dodataka, event hookovima i pozivanjem funkcija — tako da isti agent može pokretati chatbota, interni alat ili asistenta okrenutog korisnicima s jednog backenda.

Okvir je model-agnostičan i radi s bilo kojim LangChain-kompatibilnim LLM-om i embedderom, uključujući OpenAI, Anthropic, Ollama i samostalno hostirane modele. Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u čuva povijest razgovora, ugradnje i kod dodataka pod vašom potpunom kontrolom, s podrškom za više korisnika i detaljnim dozvolama za timske implementacije.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

Cheshire Cat AI ključne značajke

Ugrađeni RAG

Integrirana Qdrant vektorska memorija unosi dokumente i automatski dohvaća relevantan kontekst, tako da agenti odgovaraju na temelju vaših podataka umjesto na temelju generičkog znanja modela.

Plugin sustav

Ubacite Python dodatke u admin panel za dodavanje alata, hookova i konverzacijskih formi bez forkanja jezgre — proširite ponašanje tijekom izvođenja umjesto ponovne izgradnje slike.

Bilo koji LLM pružatelj

Prebacujte se između OpenAI-ja, Anthropic-a, Ollame i drugih modela kompatibilnih s LangChainom iz administratorskog sučelja kako biste uravnotežili troškove, latenciju i rezidenciju podataka po slučaju upotrebe.

REST i WebSocket API

Ugradite agenta u bilo koji frontend putem prilagodljivog REST API-ja ili razgovarajte putem WebSocket-a, s odvojenim API ključevima za svaki prijenos za detaljnu kontrolu pristupa.

Konverzacijski obrasci

Definirajte obrasce temeljene na Pydanticu koji vode višestupanjske razgovore poput rezervacija ili narudžbi, omogućujući agentu prikupljanje strukturiranih podataka dok dijalog ostaje prirodan.

Zašto pokrenuti Cheshire Cat AI na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.

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Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀

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Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.

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Isprobajte bez rizika uz naše 30-dnevno jamstvo povrata novca. Za detalje pogledajte našu Politiku povrata.

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