Postavite jfa-go instalacijom jednim klikom.
Upravljanje korisnicima temeljeno na pozivnicama za Jellyfin s profilima, poništavanjem lozinki i višekanalnim obavijestima.
Odaberite VPS plan za jfa-go
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz jfa-go
jfa-go je samostalno hostiran prateći alat za upravljanje korisnicima za Jellyfin (uz sekundarnu podršku za Emby) koji zamjenjuje ručno stvaranje računa s pozivnim vezama koje se mogu dijeliti. Svaka pozivnica može primijeniti Jellyfin profil koji kontrolira pristup biblioteci, ograničenja transkodiranja i druge postavke poslužitelja, dok opcije za ograničenja korištenja, datume isteka, pravila lozinki i CAPTCHA administratorima daju strogu kontrolu nad time tko se registrira i kako.
Samostalno hostiranje jfa-go-a uz Jellyfin uklanja poteškoće pri uključivanju obitelji, prijatelja ili plaćenih pretplatnika, dodaje tokove za poništavanje lozinke koji rade s Jellyfinovom izvornom značajkom "Zaboravljena lozinka", i povezuje korisničke obavijesti s Discordom, Telegramom, Matrixom i e-poštom bez davanja ikakvih podataka trećim stranicama.
jfa-go ključne značajke
Registracija na pozivnice
Generirajte pozivne poveznice koje se mogu dijeliti s ograničenjima korištenja, datumima isteka i Jellyfin profilima po poveznici, tako da svaki gost automatski dobije odgovarajući pristup.
Samoposlužno poništavanje lozinke
Povežite se na Jellyfinov tijek "Zaboravljena lozinka" ili omogućite stranicu "Moj račun" kako bi korisnici resetirali vjerodajnice bez kontaktiranja administratora.
Višekanalne obavijesti
Kontaktirajte korisnike putem Discorda, Telegrama, Matrixa ili e-pošte za upozorenja o isteku, obavijesti i događaje na računu koristeći Markdown predloške.
Skupno upravljanje korisnicima
Pregledajte svaki Jellyfin račun na jednoj nadzornoj ploči te omogućite, onemogućite, izbrišite ili ponovno profilirajte korisnike skupno umjesto jednog po jednog.
Pravila isteka računa
Dodajte vremenski ograničen rok valjanosti pozivnicama tako da se probna ili plaćena članstva automatski onemoguće ili izbrišu nakon određenog razdoblja.
Ombi i Jellyseerr sinkronizacija
Neka korisnička imena, lozinke i podaci za kontakt budu sinkronizirani između jfa-go, Ombi i Jellyseerr-a kako bi zahtjevi ostali povezani s pravim računom.
Zašto pokrenuti jfa-go na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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