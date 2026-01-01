jfa-go je samostalno hostiran prateći alat za upravljanje korisnicima za Jellyfin (uz sekundarnu podršku za Emby) koji zamjenjuje ručno stvaranje računa s pozivnim vezama koje se mogu dijeliti. Svaka pozivnica može primijeniti Jellyfin profil koji kontrolira pristup biblioteci, ograničenja transkodiranja i druge postavke poslužitelja, dok opcije za ograničenja korištenja, datume isteka, pravila lozinki i CAPTCHA administratorima daju strogu kontrolu nad time tko se registrira i kako.

Samostalno hostiranje jfa-go-a uz Jellyfin uklanja poteškoće pri uključivanju obitelji, prijatelja ili plaćenih pretplatnika, dodaje tokove za poništavanje lozinke koji rade s Jellyfinovom izvornom značajkom "Zaboravljena lozinka", i povezuje korisničke obavijesti s Discordom, Telegramom, Matrixom i e-poštom bez davanja ikakvih podataka trećim stranicama.