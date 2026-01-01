Wanderer je samostalno hostirana baza podataka staza i alat za praćenje aktivnosti na otvorenom za planinare, bicikliste, penjače i sve koji istražuju pješice ili na kotačima. Učitajte GPX staze, zabilježite vrhove i putne točke, pregledajte profile nadmorske visine i pregledajte sve svoje staze na interaktivnoj karti — na vlastitom poslužitelju bez pretplate ili dijeljenja podataka s trećim stranama.

Privatno pohranjivanje vaših staza na VPS-u znači da vaše rute, lokacije i povijest aktivnosti ostaju pod vašom kontrolom. Wanderer se integrira s uslugama OpenStreetMap-a za geokodiranje i rutiranje, a njegova podrška za više korisnika čini ga praktičnim zajedničkim dnevnikom za planinarske klubove, grupe za planinarenje ili obitelji koje zajedno istražuju prirodu.