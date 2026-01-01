Postavite Wanderer instalacijom jednim klikom.
Samohostirana baza podataka staza i upravitelj GPX zapisa za planinare, bicikliste i avanturiste na otvorenom.
Odaberite VPS plan za Wanderer
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Wanderer
Wanderer je samostalno hostirana baza podataka staza i alat za praćenje aktivnosti na otvorenom za planinare, bicikliste, penjače i sve koji istražuju pješice ili na kotačima. Učitajte GPX staze, zabilježite vrhove i putne točke, pregledajte profile nadmorske visine i pregledajte sve svoje staze na interaktivnoj karti — na vlastitom poslužitelju bez pretplate ili dijeljenja podataka s trećim stranama.
Privatno pohranjivanje vaših staza na VPS-u znači da vaše rute, lokacije i povijest aktivnosti ostaju pod vašom kontrolom. Wanderer se integrira s uslugama OpenStreetMap-a za geokodiranje i rutiranje, a njegova podrška za više korisnika čini ga praktičnim zajedničkim dnevnikom za planinarske klubove, grupe za planinarenje ili obitelji koje zajedno istražuju prirodu.
Wanderer ključne značajke
Upravljanje GPX tragom
Prenesite i organizirajte GPX datoteke s bilo kojeg GPS uređaja ili aplikacije kako biste izgradili osobnu biblioteku ruta i snimljenih aktivnosti.
Interaktivne karte staza
Pregledajte sve svoje staze na interaktivnoj karti temeljenoj na OpenStreetMap-u s filtrima za udaljenost, nadmorsku visinu i vrstu aktivnosti.
Profili nadmorske visine
Pogledajte detaljne visinske profile za svaku stazu kako biste razumjeli uspon, spust i težinu terena prije nego što krenete.
Zapisi vrhova i međutočaka
Zabilježite vrhove, polazišta staza i zanimljive točke duž ruta kako biste izgradili pretraživ osobni dnevnik aktivnosti na otvorenom.
Višekorisničko dijeljenje staze
Podijelite zbirke staza s članovima obitelji ili članovima kluba kako bi cijela grupa mogla pristupiti i doprinijeti zajedničkoj biblioteci.
Zašto pokrenuti Wanderer na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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