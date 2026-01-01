Do 69% popusta za Wanderer

Postavite Wanderer instalacijom jednim klikom.

Samohostirana baza podataka staza i upravitelj GPX zapisa za planinare, bicikliste i avanturiste na otvorenom.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Wanderer instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Wanderer

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
64 % popusta
KVM 2
21,99
7,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Wanderer

Wanderer je samostalno hostirana baza podataka staza i alat za praćenje aktivnosti na otvorenom za planinare, bicikliste, penjače i sve koji istražuju pješice ili na kotačima. Učitajte GPX staze, zabilježite vrhove i putne točke, pregledajte profile nadmorske visine i pregledajte sve svoje staze na interaktivnoj karti — na vlastitom poslužitelju bez pretplate ili dijeljenja podataka s trećim stranama.

Privatno pohranjivanje vaših staza na VPS-u znači da vaše rute, lokacije i povijest aktivnosti ostaju pod vašom kontrolom. Wanderer se integrira s uslugama OpenStreetMap-a za geokodiranje i rutiranje, a njegova podrška za više korisnika čini ga praktičnim zajedničkim dnevnikom za planinarske klubove, grupe za planinarenje ili obitelji koje zajedno istražuju prirodu.

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Što možete izgraditi uz {name}

Wanderer ključne značajke

Upravljanje GPX tragom

Prenesite i organizirajte GPX datoteke s bilo kojeg GPS uređaja ili aplikacije kako biste izgradili osobnu biblioteku ruta i snimljenih aktivnosti.

Interaktivne karte staza

Pregledajte sve svoje staze na interaktivnoj karti temeljenoj na OpenStreetMap-u s filtrima za udaljenost, nadmorsku visinu i vrstu aktivnosti.

Profili nadmorske visine

Pogledajte detaljne visinske profile za svaku stazu kako biste razumjeli uspon, spust i težinu terena prije nego što krenete.

Zapisi vrhova i međutočaka

Zabilježite vrhove, polazišta staza i zanimljive točke duž ruta kako biste izgradili pretraživ osobni dnevnik aktivnosti na otvorenom.

Višekorisničko dijeljenje staze

Podijelite zbirke staza s članovima obitelji ili članovima kluba kako bi cijela grupa mogla pristupiti i doprinijeti zajedničkoj biblioteci.

Zašto pokrenuti Wanderer na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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