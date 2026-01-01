Euro-Office DocumentServer je online uredski paket otvorenog koda koji donosi suradničko uređivanje DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP i PDF formata putem preglednika u vašu vlastitu infrastrukturu. Izgrađen na kodnoj bazi ONLYOFFICE DocumentServera s AGPL licencom i rebrendiran za europski digitalni suverenitet, služi kao izravni suradnički backend za uređivanje za platforme kao što su Nextcloud i ownCloud.

Euro-Office DocumentServer, koji ima samostalni hosting, čuva svaki dokument, sesiju uređivanja i poziv za integraciju unutar vašeg VPS-a - nijedan oblak treće strane ne dira sadržaj. JWT autentifikacija tokenom osigurava API prema zadanim postavkama, a uključena implementacija isporučuje PostgreSQL, RabbitMQ i Redis unaprijed konfigurirane za poslužitelj za uređivanje spreman za produkciju.