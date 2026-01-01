Instalirajte Euro-Office DocumentServer jednim klikom.
Europski suvereni uredski paket sa samostalnim hostingom, za suradničko uređivanje dokumenata, proračunskih tablica i prezentacija putem preglednika.
Odaberite VPS plan za Euro-Office DocumentServer
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Euro-Office DocumentServer
Euro-Office DocumentServer je online uredski paket otvorenog koda koji donosi suradničko uređivanje DOCX, XLSX, PPTX, ODT, ODS, ODP i PDF formata putem preglednika u vašu vlastitu infrastrukturu. Izgrađen na kodnoj bazi ONLYOFFICE DocumentServera s AGPL licencom i rebrendiran za europski digitalni suverenitet, služi kao izravni suradnički backend za uređivanje za platforme kao što su Nextcloud i ownCloud.
Euro-Office DocumentServer, koji ima samostalni hosting, čuva svaki dokument, sesiju uređivanja i poziv za integraciju unutar vašeg VPS-a - nijedan oblak treće strane ne dira sadržaj. JWT autentifikacija tokenom osigurava API prema zadanim postavkama, a uključena implementacija isporučuje PostgreSQL, RabbitMQ i Redis unaprijed konfigurirane za poslužitelj za uređivanje spreman za produkciju.
Euro-Office DocumentServer ključne značajke
Suveren po dizajnu
Europski AGPL ogranak usmjeren na digitalni suverenitet — svaki dokument, zapisnik i redak baze podataka ostaje na infrastrukturi koju kontrolirate.
Suradničko uređivanje u stvarnom vremenu
Više korisnika istovremeno uređuje isti dokument, proračunsku tablicu ili prezentaciju s kursorima uživo, komentarima i praćenim promjenama.
MS Office kompatibilnost
Otvara i sprema DOCX, XLSX i PPTX s očuvanjem izgleda visoke vjernosti, s izvornom podrškom za ODT, ODS i ODP.
JWT API sigurnost
Validacija JSON web tokena štiti svaki API poziv, tako da se samo ovlaštene integracije i klijenti mogu povezati s poslužiteljem za uređivanje.
Nextcloud integracija
Pozadinska podrška za kolaborativno uređivanje s jednostavnom integracijom za Nextcloud, ownCloud i druge platforme koje već podržavaju ONLYOFFICE konektore.
PDF i uređivanje obrazaca
Uređujte PDF-ove i izradite PDF obrasce koji se mogu ispuniti izravno u pregledniku, bez potrebe za dodatnim softverom ili dodacima.
Zašto pokrenuti Euro-Office DocumentServer na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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