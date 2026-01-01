Grav je moderni flat-file CMS koji sav sadržaj pohranjuje kao Markdown datoteke na datotečnom sustavu, potpuno eliminirajući bazu podataka. Izgrađen na PHP-u s Twig predlošcima, omogućuje brzo učitavanje stranica putem predmemoriranja temeljenog na datotekama, ugrađenu administratorsku ploču za netehničke urednike te preko 300 dodataka za obrasce, SEO, pretraživanje i višejezični sadržaj.

Samostalno hostiranje Grav-a na vašem VPS-u znači da su sigurnosne kopije jednostavne kao kopiranje mape, kontrola verzija se izvorno obrađuje putem Git-a, i nema ograničenja veze s bazom podataka, glavobolja s optimizacijom upita ili zasebnih poslova sigurnosnog kopiranja — samo datoteke i vaša aplikacija koja radi na hardveru koji vi kontrolirate.