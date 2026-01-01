Postavite Grav jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Brz, moderan flat-file CMS bez potrebe za bazom podataka — samo Markdown datoteke, Twig predlošci i ekosustav dodataka.
Odaberite VPS plan za Grav
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Grav
Grav je moderni flat-file CMS koji sav sadržaj pohranjuje kao Markdown datoteke na datotečnom sustavu, potpuno eliminirajući bazu podataka. Izgrađen na PHP-u s Twig predlošcima, omogućuje brzo učitavanje stranica putem predmemoriranja temeljenog na datotekama, ugrađenu administratorsku ploču za netehničke urednike te preko 300 dodataka za obrasce, SEO, pretraživanje i višejezični sadržaj.
Samostalno hostiranje Grav-a na vašem VPS-u znači da su sigurnosne kopije jednostavne kao kopiranje mape, kontrola verzija se izvorno obrađuje putem Git-a, i nema ograničenja veze s bazom podataka, glavobolja s optimizacijom upita ili zasebnih poslova sigurnosnog kopiranja — samo datoteke i vaša aplikacija koja radi na hardveru koji vi kontrolirate.
Grav ključne značajke
Nije potrebna baza podataka
Sav sadržaj se nalazi u Markdown datotekama, eliminirajući potrebu za postavljanjem baze podataka, udruživanjem veza ili optimizacijom upita za tipična opterećenja web-mjesta.
Ugrađena administratorska ploča
Upravljajte stranicama, temama, dodacima i korisničkim računima putem dotjeranog web sučelja bez dodirivanja naredbenog retka ili izravnog uređivanja datoteka.
Bogat ekosustav dodataka
Preko 300 dodataka pokriva obrasce, višejezičnu podršku, pretraživanje, SEO, optimizaciju slika i još mnogo toga — instalirajte ih jednim klikom s administratorske ploče.
Git-prijateljski sadržaj
Arhitektura temeljena na datotekama omogućuje da cijela stranica — sadržaj, konfiguracija i kod — bude pratljiva u Gitu za automatizirane implementacije i povijest promjena.
Twig predlošci
Izradite potpuno prilagođene teme koristeći Twig mehanizam predložaka s pristupom moćnom API-ju za sadržaj, sustavu taksonomije i medijskom cjevovodu.
Zašto pokrenuti Grav na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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