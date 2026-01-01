Domoticz je lagani poslužitelj za automatizaciju doma koji vam omogućuje praćenje i kontrolu širokog raspona pametnih kućnih uređaja — prekidača, senzora, termostata, mjerača energije, meteoroloških stanica i još mnogo toga — sve putem jednog web sučelja. Podržava stotine hardverskih protokola i integracija uključujući Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, P1 mjerače i MQTT, čineći ga kompatibilnim s većinom popularnih ekosustava pametnih domova.

Pokretanje Domoticza na vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad vašim pravilima automatizacije, povijesnim podacima senzora i pristupom uređajima — bez ovisnosti o oblaku, bez pretplatničkih naknada i bez rizika za privatnost od usluga trećih strana. Njegova niska potrošnja resursa čini ga prikladnim za stalno aktivne implementacije na skromnom VPS-u.