Postavite Domoticz instalacijom jednim klikom.
Lagan sustav otvorenog koda za automatizaciju doma za nadzor i upravljanje pametnim kućnim uređajima.
Odaberite VPS plan za Domoticz
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Domoticz
Domoticz je lagani poslužitelj za automatizaciju doma koji vam omogućuje praćenje i kontrolu širokog raspona pametnih kućnih uređaja — prekidača, senzora, termostata, mjerača energije, meteoroloških stanica i još mnogo toga — sve putem jednog web sučelja. Podržava stotine hardverskih protokola i integracija uključujući Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, P1 mjerače i MQTT, čineći ga kompatibilnim s većinom popularnih ekosustava pametnih domova.
Pokretanje Domoticza na vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad vašim pravilima automatizacije, povijesnim podacima senzora i pristupom uređajima — bez ovisnosti o oblaku, bez pretplatničkih naknada i bez rizika za privatnost od usluga trećih strana. Njegova niska potrošnja resursa čini ga prikladnim za stalno aktivne implementacije na skromnom VPS-u.
Domoticz ključne značajke
Podrška za višeprotokolne uređaje
Povežite Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, MQTT i stotine drugih hardverskih protokola s jednog jedinstvenog sučelja.
Mehanizam pravila automatizacije
Stvorite vremenski, događajno i senzorski pokretana pravila automatizacije bez pisanja koda, održavajući vaš dom da funkcionira prema vašem rasporedu.
Praćenje energije
Pratite potrošnju električne energije, plina i vode u stvarnom vremenu s ugrađenim grafičkim prikazom i pohranom povijesnih podataka pokretano SQLite-om.
Vremenske i senzorske nadzorne ploče
Vizualizirajte temperaturu, vlažnost, vjetar, kišu i podatke o kvaliteti zraka s lokalnih senzora ili online vremenskih usluga na prilagodljivim nadzornim pločama.
Sučelje prilagođeno mobitelima
Pristupite i kontrolirajte svim uređajima iz bilo kojeg preglednika ili mobilnog uređaja, uz opcionalne push obavijesti putem usluga trećih strana.
Podrška za dodatke i skriptiranje
Proširite funkcionalnost s Python dodacima i Lua skriptiranjem za integraciju prilagođenog hardvera, API-ja ili složene logike automatizacije.
Zašto pokrenuti Domoticz na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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