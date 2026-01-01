bolt.diy je izvedenica otvorenog koda od bolt.new koja donosi full-stack razvoj potpomognut umjetnom inteligencijom na vašu vlastitu infrastrukturu. Kombinira uređivač temeljen na pregledniku s integriranim okruženjem za izvršavanje, omogućujući vam da opišete što želite izgraditi jednostavnim jezikom i da LLM generira, izvršava i iterira na potpunim aplikacijama — uključujući frontend, backend i konfiguraciju.

Za razliku od AI alata za kodiranje temeljenih na oblaku, samostalno hostiranje bolt.diy znači da vaš kod, upiti i API ključevi ostaju na vašem VPS-u. Povezujete pružatelje LLM usluga koje već koristite — OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, lokalne Ollama modele i više — tako da nikada niste vezani za jednog dobavljača ili razinu pretplate.