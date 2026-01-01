Postavite bolt.diy instalacijom jednim klikom.
Pomoćnik za AI kodiranje otvorenog koda koji vam omogućuje da pišete upite, pokrećete i implementirate full-stack aplikacije iz vašeg preglednika.
Odaberite VPS plan za bolt.diy
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz bolt.diy
bolt.diy je izvedenica otvorenog koda od bolt.new koja donosi full-stack razvoj potpomognut umjetnom inteligencijom na vašu vlastitu infrastrukturu. Kombinira uređivač temeljen na pregledniku s integriranim okruženjem za izvršavanje, omogućujući vam da opišete što želite izgraditi jednostavnim jezikom i da LLM generira, izvršava i iterira na potpunim aplikacijama — uključujući frontend, backend i konfiguraciju.
Za razliku od AI alata za kodiranje temeljenih na oblaku, samostalno hostiranje bolt.diy znači da vaš kod, upiti i API ključevi ostaju na vašem VPS-u. Povezujete pružatelje LLM usluga koje već koristite — OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, lokalne Ollama modele i više — tako da nikada niste vezani za jednog dobavljača ili razinu pretplate.
bolt.diy ključne značajke
Podrška za LLM s više pružatelja
Povežite OpenAI, Anthropic, Groq, Google Gemini, Ollama, OpenRouter, xAI i 15+ drugih pružatelja s jednog sučelja.
Full-stack generiranje koda
Generirajte kompletne aplikacije s funkcionalnim frontendom, backendom i konfiguracijskim datotekama — ne samo isječke koda.
Izvršavanje u pregledniku
Pokrenite i pregledajte generirani kod izravno u pregledniku bez napuštanja sučelja ili postavljanja lokalnog razvojnog okruženja.
Donesite svoje API ključeve
Koristite svoje postojeće vjerodajnice davatelja tako da plaćate samo ono što koristite, bez dodatnih naknada platforme ili pretplatničke razine.
Otvorenog koda i samohostiran
Svi upiti, generirani kod i vjerodajnice ostaju na vašem VPS-u — podaci se ne dijele s platformom SaaS treće strane.
Zašto pokrenuti bolt.diy na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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