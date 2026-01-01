Yaade je open-source, samostalno hostano okruženje za razvoj API-ja dizajnirano kao alternativa cloud-baziranim API klijentima s naglaskom na privatnost. Za razliku od hostanih alata koji pohranjuju vaše API kolekcije i tajne na poslužiteljima trećih strana, Yaade sve podatke čuva na vašoj vlastitoj infrastrukturi — uključujući vjerodajnice, tokene i povijest zahtjeva.

Timovi mogu sigurno dijeliti API kolekcije, upravljati višestrukim okruženjima, pokretati JavaScript skripte kao cron poslove ili putem API-ja te uvoziti iz OpenAPI-ja ili Postman-a. Uz ugrađenu podršku za više korisnika, pristupne tokene, OAuth2/OIDC autentifikaciju i H2 bazu podataka temeljenu na datotekama koja ne zahtijeva dodatno postavljanje, Yaade je dovoljno lagan za jednog developera, a opet dovoljno sposoban za cijeli inženjerski tim.