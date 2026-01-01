Postavite Yaade instalacijom jednim klikom.
Otvorenog koda, samostalno hostano kolaborativno okruženje za razvoj API-ja izgrađeno za timove koji cijene privatnost podataka.
Odaberite VPS plan za Yaade
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Yaade
Yaade je open-source, samostalno hostano okruženje za razvoj API-ja dizajnirano kao alternativa cloud-baziranim API klijentima s naglaskom na privatnost. Za razliku od hostanih alata koji pohranjuju vaše API kolekcije i tajne na poslužiteljima trećih strana, Yaade sve podatke čuva na vašoj vlastitoj infrastrukturi — uključujući vjerodajnice, tokene i povijest zahtjeva.
Timovi mogu sigurno dijeliti API kolekcije, upravljati višestrukim okruženjima, pokretati JavaScript skripte kao cron poslove ili putem API-ja te uvoziti iz OpenAPI-ja ili Postman-a. Uz ugrađenu podršku za više korisnika, pristupne tokene, OAuth2/OIDC autentifikaciju i H2 bazu podataka temeljenu na datotekama koja ne zahtijeva dodatno postavljanje, Yaade je dovoljno lagan za jednog developera, a opet dovoljno sposoban za cijeli inženjerski tim.
Yaade ključne značajke
Suradničke kolekcije
Dijelite API kolekcije unutar cijelog tima s pristupom temeljenim na ulogama, tako da svi rade iz istog izvora istine bez kopiranja i lijepljenja zahtjeva.
Podrška za više okruženja
Definirajte zasebna okruženja za razvoj, testiranje i produkciju, zatim trenutno prebacite kontekst bez ručnog ažuriranja URL-ova ili tokena.
Ugrađeno skriptiranje
Pišite JavaScript skripte za automatizaciju API radnih tokova, pokretanje testova ili povezivanje zahtjeva — i zakažite ih kao cron poslove ili ih pokrenite putem ugrađenog API-ja.
OpenAPI i Postman uvoz
Uvezite postojeće kolekcije iz OpenAPI specifikacija ili Postman izvoza kako biste migrirali svoj tim bez ponovne izgradnje biblioteka zahtjeva od nule.
OAuth2 i OIDC autentifikacija
Integrirajte se s vanjskim pružateljima identiteta koristeći OAuth2 i OIDC, tako da se vaš tim prijavljuje s postojećim korporativnim vjerodajnicama umjesto upravljanja zasebnim računima.
Bez postavljanja baze podataka
Yaade koristi ugrađenu H2 bazu podataka temeljenu na datotekama, tako da nema zasebnih spremnika baze podataka za konfiguriranje — samo pokrenite spremnik i vaši podaci se automatski pohranjuju.
Zašto pokrenuti Yaade na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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