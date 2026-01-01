WhoDB je brz, lagan alat za upravljanje bazama podataka koji vam omogućuje istraživanje i postavljanje upita višestrukim sustavima baza podataka putem jednog web sučelja. Podržava PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch i ClickHouse, što ga čini svestranim izborom za programere i administratore koji rade s različitim podatkovnim sustavima.

WhoDB se fokusira na jednostavnost i brzinu: povežite se s vašim bazama podataka izravno iz UI-ja, pokrećite upite, pregledavajte tablice i pregledavajte podatke — nije potrebna složena konfiguracija niti preopterećen klijentski softver. Opcionalno integrirajte AI modele poput OpenAI-ja ili Ollame za generiranje upita iz prirodnog jezika izravno unutar sučelja.