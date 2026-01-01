Postavite WhoDB instalacijom jednim klikom.
Lagan web-baziran preglednik baze podataka za Postgres, MySQL, SQLite, MongoDB, Redis i više.
Odaberite VPS plan za WhoDB
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz WhoDB
WhoDB je brz, lagan alat za upravljanje bazama podataka koji vam omogućuje istraživanje i postavljanje upita višestrukim sustavima baza podataka putem jednog web sučelja. Podržava PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch i ClickHouse, što ga čini svestranim izborom za programere i administratore koji rade s različitim podatkovnim sustavima.
WhoDB se fokusira na jednostavnost i brzinu: povežite se s vašim bazama podataka izravno iz UI-ja, pokrećite upite, pregledavajte tablice i pregledavajte podatke — nije potrebna složena konfiguracija niti preopterećen klijentski softver. Opcionalno integrirajte AI modele poput OpenAI-ja ili Ollame za generiranje upita iz prirodnog jezika izravno unutar sučelja.
WhoDB ključne značajke
Višebazna podrška
Povežite se na PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQLite, MongoDB, Redis, ElasticSearch i ClickHouse s jednog jedinstvenog sučelja.
AI-potpomognuti upiti
Koristite OpenAI, Anthropic ili lokalni Ollama model za generiranje SQL i NoSQL upita iz upita prirodnog jezika izravno u uređivaču.
Pregledavanje i uređivanje tablica
Pregledavajte, filtrirajte, stranicirajte i uređujte retke kroz tablice i kolekcije, čineći rutinsku inspekciju i ispravke podataka brzima i intuitivnima.
Lagana implementacija
Isporučuje se kao jedan Docker spremnik bez vanjskih ovisnosti, tako da se pokreće u sekundama i dodaje minimalno opterećenje vašem VPS-u.
Zašto pokrenuti WhoDB na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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