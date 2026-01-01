Postavite Mail-Archiver instalacijom jednim klikom.
Samohostirana platforma za arhiviranje e-pošte koja se povezuje s bilo kojim IMAP ili Microsoft 365 poštanskim sandučićem i lokalno čuva svaku poruku.
Odaberite VPS plan za Mail-Archiver
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Mail-Archiver
Mail-Archiver je platforma otvorenog koda za arhiviranje i pretraživanje e-pošte izgrađena na ASP.NET Core i PostgreSQL-u. Povezuje se s IMAP i Microsoft 365 računima putem Graph API-ja, automatski sinkronizirajući e-poštu prema konfigurabilnom rasporedu tako da uvijek imate pretraživu, lokalnu kopiju svake poruke i privitka.
Samostalno hostiranje vaše arhive e-pošte stavlja usklađenost, revizijske tragove i dugoročnu pohranu pod vašu potpunu kontrolu — bez pristupa oblaku treće strane, bez naknada po poštanskom sandučiću i bez ovisnosti o politici zadržavanja vašeg davatelja e-pošte. E-pošta se može izvesti kao .mbox ili .eml arhive, vratiti u bilo koji poštanski sandučić ili pretraživati u sekundama kroz godine povijesti.
Mail-Archiver ključne značajke
IMAP i M365 sinkronizacija
Automatski arhivira e-poštu iz bilo kojeg IMAP ili Microsoft 365 poštanskog sandučića prema konfigurabilnom rasporedu, čime vaša lokalna kopija uvijek ostaje ažurna.
Pretraživanje cijelog teksta
Trenutačno pretražujte sve arhivirane e-poruke i privitke, s filtrima po pošiljatelju, rasponu datuma i poštanskom sandučiću.
Izvoz i vraćanje
Izvezite cijele poštanske sandučiće kao .mbox ili komprimirane .eml datoteke, ili vratite odabrane e-poruke natrag u bilo koji odredišni poštanski sandučić.
Višekorisnički pristup
Upravljajte višestrukim korisnicima s ulogama administratora, samostalnog upravitelja i standardnog korisnika, svaki s dozvolama po računu i potpunim zapisnikom pristupa.
Pravila zadržavanja
Automatski uklanjajte e-poštu s izvornog poslužitelja e-pošte nakon određenog broja dana, dok lokalna arhiva ostaje netaknuta.
MBox i EML uvoz
Uvezite postojeće .mbox ili .eml arhive do 10 GB za migraciju s drugih e-mail klijenata ili alata za arhiviranje.
Zašto pokrenuti Mail-Archiver na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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