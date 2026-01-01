Mail-Archiver je platforma otvorenog koda za arhiviranje i pretraživanje e-pošte izgrađena na ASP.NET Core i PostgreSQL-u. Povezuje se s IMAP i Microsoft 365 računima putem Graph API-ja, automatski sinkronizirajući e-poštu prema konfigurabilnom rasporedu tako da uvijek imate pretraživu, lokalnu kopiju svake poruke i privitka.

Samostalno hostiranje vaše arhive e-pošte stavlja usklađenost, revizijske tragove i dugoročnu pohranu pod vašu potpunu kontrolu — bez pristupa oblaku treće strane, bez naknada po poštanskom sandučiću i bez ovisnosti o politici zadržavanja vašeg davatelja e-pošte. E-pošta se može izvesti kao .mbox ili .eml arhive, vratiti u bilo koji poštanski sandučić ili pretraživati u sekundama kroz godine povijesti.