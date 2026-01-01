Postavite Bluesky Ozone jednim klikom.
Samohostirana usluga moderiranja i označavanja za mrežu Bluesky i druge aplikacije AT protokola.
Odaberite VPS plan za Bluesky Ozone
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Bluesky Ozone
Bluesky Ozone je službena usluga moderiranja i označavanja za AT Protocol, otvorenu mrežu koja pokreće Bluesky. Kombinira Next.js web UI s pozadinskom uslugom koja moderatorima omogućuje razvrstavanje izvješća, uklanjanje ili obustavu sadržaja i računa, primjenu oznaka i objavljivanje tih oznaka natrag na mrežu putem WebSocketa.
Pokretanje vlastite Ozone instance pretvara vas u složivog označivača na kojeg se korisnici Blueskyja mogu pretplatiti, dajući zajednicama, izdavačima i istraživačima način da oblikuju ono što oni i njihovi članovi vide bez ovisnosti o bilo kojem pojedinačnom pružatelju moderiranja. Samostalno hostiranje čuva izvješća, povijest oznaka i odluke o pravilima na infrastrukturi koju vi kontrolirate.
Bluesky Ozone ključne značajke
Složivo označavanje
Objavite oznake u koje se korisnici Blueskyja mogu uključiti, nadograđujući svoje moderacijske poglede povrh zadanih mrežnih pravila.
Razvrstavanje izvješća
Pregledajte, eskalirajte i poduzmite radnje na dolaznim izvještajima o moderiranju s jednog sučelja dizajniranog za timove za moderiranje.
Uklanjanja i obustave
Primijenite uklanjanja, obustavite račune i poništite odluke s potpunom povijesti revizije vezanom uz identitet moderatora.
Predlošci e-pošte
Šaljite predloške e-pošte za moderiranje pogođenim korisnicima izravno s nadzorne ploče za dosljednu komunikaciju.
Prilagođena pravila oznaka
Stvorite i izmijenite vlastiti rječnik oznaka da odgovara nišnim zajednicama, jezicima ili pravilima o sadržaju.
Zašto pokrenuti Bluesky Ozone na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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