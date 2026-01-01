Bluesky Ozone je službena usluga moderiranja i označavanja za AT Protocol, otvorenu mrežu koja pokreće Bluesky. Kombinira Next.js web UI s pozadinskom uslugom koja moderatorima omogućuje razvrstavanje izvješća, uklanjanje ili obustavu sadržaja i računa, primjenu oznaka i objavljivanje tih oznaka natrag na mrežu putem WebSocketa.

Pokretanje vlastite Ozone instance pretvara vas u složivog označivača na kojeg se korisnici Blueskyja mogu pretplatiti, dajući zajednicama, izdavačima i istraživačima način da oblikuju ono što oni i njihovi članovi vide bez ovisnosti o bilo kojem pojedinačnom pružatelju moderiranja. Samostalno hostiranje čuva izvješća, povijest oznaka i odluke o pravilima na infrastrukturi koju vi kontrolirate.