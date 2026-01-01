Postavite Locust instalacijom jednim klikom.
Skriptabilni Python okvir za testiranje opterećenja za simulaciju istovremenih korisnika s web nadzornom pločom u stvarnom vremenu.
Odaberite VPS plan za Locust
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Locust
Locust je alat za testiranje opterećenja otvorenog koda baziran na Pythonu koji inženjerskim timovima omogućuje definiranje ponašanja korisnika u običnom Python kodu i ponavljanje milijuna istovremenih zahtjeva prema bilo kojem HTTP ili prilagođenom protokolu. Za razliku od alata koji su prvenstveno GUI, Locust scenariji su skripte kontrolirane verzijama, što olakšava pregled, parametrizaciju i integraciju testova u CI/CD cjevovode.
Ugrađeno web korisničko sučelje prikazuje propusnost uživo, percentile vremena odziva i stope pogrešaka dok se testovi izvode, i omogućuje vam povećanje ili smanjenje broja korisnika u stvarnom vremenu bez ponovnog pokretanja. Samostalno hostiranje Locusta na vašem VPS-u drži testni promet i vjerodajnice izvan SaaS infrastrukture trećih strana i omogućuje vam smještanje generatora opterećenja blizu ciljnog sustava kako bi se smanjila umjetna mrežna latencija.
Locust ključne značajke
Python Locustfiles
Pišite testne scenarije kao obične Python klase s punim pristupom standardnoj biblioteci i paketima trećih strana, omogućujući kontrolu verzija i CI integraciju.
Nadzorna ploča web-a u stvarnom vremenu
Pratite zahtjeve u sekundi, postotke vremena odziva i stope neuspjeha uživo u vašem pregledniku, te prilagodite broj istodobnih korisnika bez zaustavljanja testa.
Distribuirano generiranje opterećenja
Dodajte radne čvorove za koordinaciju opterećenja s više strojeva, skalirajući na milijune istovremenih korisnika s agregiranim statistikama prikupljenim centralno.
Podrška za bilo koji protokol
Testirajte REST API-je, WebSockete, gRPC i prilagođene TCP protokole proširivanjem osnovne klase User bilo kojom Python bibliotekom.
Headless CI mod
Pokrenite testove neinteraktivno s podesivim pragovima uspjeha/neuspjeha na stopama neuspjeha i kašnjenju kako biste automatski kontrolirali implementacije u vašem cjevovodu.
Zašto pokrenuti Locust na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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