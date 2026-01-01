Locust je alat za testiranje opterećenja otvorenog koda baziran na Pythonu koji inženjerskim timovima omogućuje definiranje ponašanja korisnika u običnom Python kodu i ponavljanje milijuna istovremenih zahtjeva prema bilo kojem HTTP ili prilagođenom protokolu. Za razliku od alata koji su prvenstveno GUI, Locust scenariji su skripte kontrolirane verzijama, što olakšava pregled, parametrizaciju i integraciju testova u CI/CD cjevovode.

Ugrađeno web korisničko sučelje prikazuje propusnost uživo, percentile vremena odziva i stope pogrešaka dok se testovi izvode, i omogućuje vam povećanje ili smanjenje broja korisnika u stvarnom vremenu bez ponovnog pokretanja. Samostalno hostiranje Locusta na vašem VPS-u drži testni promet i vjerodajnice izvan SaaS infrastrukture trećih strana i omogućuje vam smještanje generatora opterećenja blizu ciljnog sustava kako bi se smanjila umjetna mrežna latencija.