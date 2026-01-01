Grafana Tempo je pozadinska usluga za distribuirano praćenje visoke skalabilnosti, dizajnirana za prikupljanje tragova iz OpenTelemetrya, Jaegera, Zipkina i drugih izvora bez potrebe za složenom infrastrukturom. Za razliku od pohrana tragova koje ovise o Elasticsearchu ili Cassandri, Tempo pohranjuje podatke o tragovima u objektnoj pohrani, čineći ga isplativim u velikim razmjerima. Nativno se integrira s Grafanom kako bi inženjerima omogućio skok s Prometheus metrike ili Loki linije zapisa izravno na odgovarajući trag.

Ovaj predložak objedinjuje Tempo s Grafana Alloyem kao OpenTelemetry kolektorom, Prometheusom za metrike i Grafanom kao slojem za vizualizaciju — pružajući vam samostalni stack za distribuirano praćenje koji u potpunosti posjedujete i kontrolirate na svom VPS-u.