Postavite Grafana Tempo instalacijom jednim klikom.
Pozadinski sustav za distribuirano praćenje otvorenog koda kompatibilan s OpenTelemetry, Jaeger i Zipkin, s ugrađenom Grafana vizualizacijom.
Odaberite VPS plan za Grafana Tempo
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Grafana Tempo
Grafana Tempo je pozadinska usluga za distribuirano praćenje visoke skalabilnosti, dizajnirana za prikupljanje tragova iz OpenTelemetrya, Jaegera, Zipkina i drugih izvora bez potrebe za složenom infrastrukturom. Za razliku od pohrana tragova koje ovise o Elasticsearchu ili Cassandri, Tempo pohranjuje podatke o tragovima u objektnoj pohrani, čineći ga isplativim u velikim razmjerima. Nativno se integrira s Grafanom kako bi inženjerima omogućio skok s Prometheus metrike ili Loki linije zapisa izravno na odgovarajući trag.
Ovaj predložak objedinjuje Tempo s Grafana Alloyem kao OpenTelemetry kolektorom, Prometheusom za metrike i Grafanom kao slojem za vizualizaciju — pružajući vam samostalni stack za distribuirano praćenje koji u potpunosti posjedujete i kontrolirate na svom VPS-u.
Grafana Tempo ključne značajke
OpenTelemetry nativni
Prihvaća tragove putem OTLP gRPC i HTTP, Jaeger i Zipkin protokola, tako da bilo koja instrumentirana aplikacija može slati podatke bez SDK-ova specifičnih za dobavljača.
Metrike iz tragova
Automatski generira RED metrike (stopa, pogreške, trajanje) iz podataka raspona putem generatora metrika, popunjavajući Prometheus s uvidima na razini usluge bez dodatne instrumentacije.
Grafana integracija
Predkonfigurirani Grafana izvor podataka omogućuje vam skok s bilo koje metrike ili linije zapisa na korelirani trag jednim klikom, ubrzavajući analizu temeljnog uzroka.
TraceQL jezik za upite
Namjenski izgrađen upitni jezik omogućuje vam filtriranje i agregiranje tragova po usluzi, trajanju, statusu pogreške i atributima raspona s preciznošću kojoj ad-hoc pretraživanje ne može parirati.
Isplativa pohrana
Pohranjuje podatke praćenja na lokalni disk bez potrebe za Elasticsearchom ili Cassandrom, čime infrastruktura ostaje jednostavna, a operativni troškovi predvidivi.
Vizualizacija grafa usluga
Izvodi mape ovisnosti usluga iz podataka praćenja i prikazuje ih u Grafani, dajući timovima uvijek ažuran pregled međusobne komunikacije usluga i latencije.
Zašto pokrenuti Grafana Tempo na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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