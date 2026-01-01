Mongo Express je lagano, open-source web sučelje za MongoDB izgrađeno s Node.js i Bootstrap 5. Omogućuje vam povezivanje s instancom MongoDB-a i odmah započinjanje pregledavanja baza podataka, istraživanja kolekcija, uređivanja dokumenata i pokretanja upita — sve iz kartice preglednika, bez potrebe za lokalnim klijentom baze podataka. Sučelje obrađuje potpune CRUD operacije kroz baze podataka, kolekcije i pojedinačne dokumente, te podržava cijeli raspon BSON tipova podataka tako da se dokumenti prikazuju i uređuju precizno.

Samostalno ugošćivanje Mongo Expressa uz vašu MongoDB bazu podataka na VPS-u drži obje usluge na istoj privatnoj mreži, tako da vaš port baze podataka nikada nije izložen internetu dok administratorsko sučelje ostaje dostupno putem HTTPS-a kroz Traefik.