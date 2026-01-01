Postavite Mongo Express instalacijom jednim klikom.
Web-bazirano administrativno sučelje za MongoDB koje vam omogućuje pregledavanje, uređivanje i upravljanje bazama podataka putem preglednika.
Odaberite VPS plan za Mongo Express
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Mongo Express
Mongo Express je lagano, open-source web sučelje za MongoDB izgrađeno s Node.js i Bootstrap 5. Omogućuje vam povezivanje s instancom MongoDB-a i odmah započinjanje pregledavanja baza podataka, istraživanja kolekcija, uređivanja dokumenata i pokretanja upita — sve iz kartice preglednika, bez potrebe za lokalnim klijentom baze podataka. Sučelje obrađuje potpune CRUD operacije kroz baze podataka, kolekcije i pojedinačne dokumente, te podržava cijeli raspon BSON tipova podataka tako da se dokumenti prikazuju i uređuju precizno.
Samostalno ugošćivanje Mongo Expressa uz vašu MongoDB bazu podataka na VPS-u drži obje usluge na istoj privatnoj mreži, tako da vaš port baze podataka nikada nije izložen internetu dok administratorsko sučelje ostaje dostupno putem HTTPS-a kroz Traefik.
Mongo Express ključne značajke
Potpune CRUD operacije
Stvarajte, čitajte, ažurirajte i brišite baze podataka, kolekcije i dokumente putem čistog sučelja preglednika bez pisanja ikakvih shell naredbi.
Ugrađeni uređivač dokumenata
Uređujte dokumente izravno u korisničkom sučelju uz potpunu podršku za BSON tipove, tako da se vrijednosti poput ObjectId, Date i NumberLong ispravno obrađuju.
Uvoz i izvoz zbirke
Uvoz i izvoz podataka zbirke u JSON formatu za migracije, sigurnosne kopije ili dijeljenje snimaka skupova podataka između okruženja.
Upravljanje indeksom
Pregledajte, stvarajte i brišite indekse na bilo kojoj kolekciji kako biste razumjeli i optimizirali performanse upita bez napuštanja preglednika.
GridFS upravljanje datotekama
Pregledajte i upravljajte velikim datotekama pohranjenim u MongoDB GridFS buckets izravno putem korisničkog sučelja.
Zašto pokrenuti Mongo Express na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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