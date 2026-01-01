Do 69% popusta za Mongo Express

Postavite Mongo Express instalacijom jednim klikom.

Web-bazirano administrativno sučelje za MongoDB koje vam omogućuje pregledavanje, uređivanje i upravljanje bazama podataka putem preglednika.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Mongo Express instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Mongo Express

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Mongo Express

Mongo Express je lagano, open-source web sučelje za MongoDB izgrađeno s Node.js i Bootstrap 5. Omogućuje vam povezivanje s instancom MongoDB-a i odmah započinjanje pregledavanja baza podataka, istraživanja kolekcija, uređivanja dokumenata i pokretanja upita — sve iz kartice preglednika, bez potrebe za lokalnim klijentom baze podataka. Sučelje obrađuje potpune CRUD operacije kroz baze podataka, kolekcije i pojedinačne dokumente, te podržava cijeli raspon BSON tipova podataka tako da se dokumenti prikazuju i uređuju precizno.

Samostalno ugošćivanje Mongo Expressa uz vašu MongoDB bazu podataka na VPS-u drži obje usluge na istoj privatnoj mreži, tako da vaš port baze podataka nikada nije izložen internetu dok administratorsko sučelje ostaje dostupno putem HTTPS-a kroz Traefik.

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Što možete izgraditi uz {name}

Mongo Express ključne značajke

Potpune CRUD operacije

Stvarajte, čitajte, ažurirajte i brišite baze podataka, kolekcije i dokumente putem čistog sučelja preglednika bez pisanja ikakvih shell naredbi.

Ugrađeni uređivač dokumenata

Uređujte dokumente izravno u korisničkom sučelju uz potpunu podršku za BSON tipove, tako da se vrijednosti poput ObjectId, Date i NumberLong ispravno obrađuju.

Uvoz i izvoz zbirke

Uvoz i izvoz podataka zbirke u JSON formatu za migracije, sigurnosne kopije ili dijeljenje snimaka skupova podataka između okruženja.

Upravljanje indeksom

Pregledajte, stvarajte i brišite indekse na bilo kojoj kolekciji kako biste razumjeli i optimizirali performanse upita bez napuštanja preglednika.

GridFS upravljanje datotekama

Pregledajte i upravljajte velikim datotekama pohranjenim u MongoDB GridFS buckets izravno putem korisničkog sučelja.

Zašto pokrenuti Mongo Express na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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