Roundcube je dugogodišnji open-source webmail klijent koji koriste pružatelji hostinga, sveučilišta i samostalni hosteri kako bi bilo kojem IMAP poštanskom sandučiću pružili brzo, moderno web sučelje. Povezuje se s vašim postojećim IMAP i SMTP poslužiteljima — sam po sebi nije mail poslužitelj — što znači da zadržavate svog trenutnog pružatelja poštanskih sandučića dok dobivate dotjerano, prilagodljivo sučelje s upravljanjem mapama povlačenjem i ispuštanjem, razgovorima u nitima, kontaktima i sustavom dodataka.

Samostalno hostiranje Roundcubea na vlastitom VPS-u čuva webmail sesije, adresare i korisničke postavke na infrastrukturi koju kontrolirate, daleko od webmail usluga trećih strana koje profiliraju promet ili ograničavaju značajke računa.