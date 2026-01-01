Klijent web-pošte IMAP temeljen na pregledniku sa sučeljem sličnim stolnom računalu za čitanje, pisanje i organiziranje e-pošte.
Odaberite VPS plan za Roundcube
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Roundcube
Roundcube je dugogodišnji open-source webmail klijent koji koriste pružatelji hostinga, sveučilišta i samostalni hosteri kako bi bilo kojem IMAP poštanskom sandučiću pružili brzo, moderno web sučelje. Povezuje se s vašim postojećim IMAP i SMTP poslužiteljima — sam po sebi nije mail poslužitelj — što znači da zadržavate svog trenutnog pružatelja poštanskih sandučića dok dobivate dotjerano, prilagodljivo sučelje s upravljanjem mapama povlačenjem i ispuštanjem, razgovorima u nitima, kontaktima i sustavom dodataka.
Samostalno hostiranje Roundcubea na vlastitom VPS-u čuva webmail sesije, adresare i korisničke postavke na infrastrukturi koju kontrolirate, daleko od webmail usluga trećih strana koje profiliraju promet ili ograničavaju značajke računa.
Roundcube ključne značajke
IMAP webmail klijent
Povezuje se s bilo kojim IMAP i SMTP poslužiteljem tako da možete koristiti Roundcube kao sučelje za postojeći poštanski sandučić bez migracije računa.
Responzivna elastična koža
Zadano Elastic sučelje prilagođava se zaslonima stolnih računala, tableta i telefona, pružajući osjećaj nativnog iskustva na svim uređajima.
Ugrađeni adresar
Upravljajte osobnim i dijeljenim kontaktima, grupama kontakata i LDAP direktorijima uz vaše poruke bez napuštanja pristigle pošte.
Plugin ekosustav
Proširite funkcionalnost s dodacima za managesieve filtre, dvofaktorsku provjeru autentičnosti, kalendare, enkripciju i još mnogo toga.
Tematski razgovori
Grupirajte povezane poruke u niti razgovora s pretraživanjem cijelog teksta i brzim filtrima kako biste zauzete sandučiće e-pošte održali upravljivima.
Višejezična podrška
Dolazi s prijevodima na više od 70 jezika i podržava jezične postavke i postavke vremenske zone po korisniku odmah po instalaciji.
Zašto pokrenuti Roundcube na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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