Unstructured je API za obradu dokumenata otvorenog koda dizajniran za AI i cjevovode strojnog učenja. On unosi PDF-ove, Word dokumente, PowerPoint prezentacije, slike, HTML i druge nestrukturirane formate te izdvaja čiste, strukturirane tekstualne elemente spremne za unos u vektorsku bazu podataka.

Samostalno hostiranje Unstructureda na VPS-u čuva osjetljive dokumente unutar vaše vlastite infrastrukture dok pruža iste mogućnosti ekstrakcije koje se koriste u produkcijskim RAG sustavima. Integrira se s LangChainom, LlamaIndexom i glavnim vektorskim bazama podataka, čineći ga slojem za unos dokumenata koji se lako integrira u bilo koju AI aplikaciju.