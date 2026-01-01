Postavite Unstructured instalacijom jednim klikom.
API za obradu dokumenata koji izdvaja strukturirane podatke iz PDF-ova, Word datoteka i slika za RAG cjevovode i AI modele.
Odaberite VPS plan za Unstructured
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Unstructured
Unstructured je API za obradu dokumenata otvorenog koda dizajniran za AI i cjevovode strojnog učenja. On unosi PDF-ove, Word dokumente, PowerPoint prezentacije, slike, HTML i druge nestrukturirane formate te izdvaja čiste, strukturirane tekstualne elemente spremne za unos u vektorsku bazu podataka.
Samostalno hostiranje Unstructureda na VPS-u čuva osjetljive dokumente unutar vaše vlastite infrastrukture dok pruža iste mogućnosti ekstrakcije koje se koriste u produkcijskim RAG sustavima. Integrira se s LangChainom, LlamaIndexom i glavnim vektorskim bazama podataka, čineći ga slojem za unos dokumenata koji se lako integrira u bilo koju AI aplikaciju.
Unstructured ključne značajke
Višeforamtna ekstrakcija
Obrađujte PDF-ove, Word, Excel, PowerPoint, slike, HTML i formate e-pošte putem jedne dosljedne API krajnje točke.
RAG pipeline spreman
Izlazi su strukturirani za izravno unošenje u vektorske baze podataka poput Weaviatea, Pineconea i Chrome za generiranje potpomognuto dohvaćanjem.
LangChain integracija
Nativni učitači LangChain i LlamaIndex čine Unstructured izvorom dokumenata koji se lako integrira za bilo koji okvir AI aplikacija.
Ekstrakcija tablice
Precizno izdvaja tablice iz PDF-ova i Word dokumenata, čuvajući strukturu za daljnje zadatke obrade podataka.
Privatnost na lokaciji
Pokretanje na vlastitom VPS-u osigurava da osjetljivi dokumenti nikada ne napuštaju vašu infrastrukturu tijekom procesa ekstrakcije.
Zašto pokrenuti Unstructured na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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