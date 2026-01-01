Do 69% popusta za Dify

Postavite Dify instalacijom jednim klikom.

Platforma otvorenog koda za LLM aplikacije za vizualnu izradu AI radnih procesa, RAG cjevovoda i chatbotova.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
7,79/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Dify instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Dify

NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Dify

Dify je najpopularnija platforma za razvoj LLM aplikacija otvorenog koda na svijetu, koja pruža vizualno sučelje za izgradnju AI radnih tokova, RAG cjevovoda, AI agenata i chatbot aplikacija. Uz podršku za više od 100 LLM pružatelja, uključujući OpenAI, Anthropic, Google Gemini i lokalne modele putem Ollame, Dify omogućuje timovima prototipiranje i implementaciju AI aplikacija spremnih za proizvodnju bez pisanja složenog orkestracijskog koda.

Samostalno hostiranje Difyja na vašem vlastitom VPS-u osigurava da svi dokumenti, ugradnje, razgovori i API ključevi ostanu pod vašom potpunom kontrolom. Ova implementacija uključuje ugrađenu Weaviate vektorsku bazu podataka za semantičko pretraživanje, izvršavanje koda u sandboxu i SSRF zaštitu za siguran razvoj AI aplikacija.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

Dify ključne značajke

Vizualni uređivač tijeka rada

Izradite složene AI cjevovode povezivanjem poziva LLM-a, API integracija i uvjetne logike povlačenjem i ispuštanjem.

RAG pipeline

Unesite dokumente, generirajte ugradnje i dohvatite relevantno znanje s ugrađenom Weaviate vektorskom bazom podataka.

Okvir AI agenta

Stvorite autonomne agente s mogućnostima pozivanja alata za pretraživanje weba, izvršavanje koda i vanjske API-je.

100+ LLM pružatelja

Povežite se s OpenAI, Anthropic, Google, Mistral i lokalnim modelima putem Ollame s uravnoteženjem opterećenja modela i rezervnim mehanizmom.

Izvršavanje koda u pješčaniku

Pokrenite Python i JavaScript sigurno u izoliranom okruženju s ugrađenom SSRF zaštitom.

Studio za prompt inženjering

Dizajnirajte, verzionirajte i A/B testirajte upite s nadzornom pločom za promatranje za bilježenje i praćenje.

Zašto pokrenuti Dify na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
Krenite
Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.

Maxim Shishkin
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Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀

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Isprobajte bez rizika uz naše 30-dnevno jamstvo povrata novca. Za detalje pogledajte našu Politiku povrata.

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