Dify je najpopularnija platforma za razvoj LLM aplikacija otvorenog koda na svijetu, koja pruža vizualno sučelje za izgradnju AI radnih tokova, RAG cjevovoda, AI agenata i chatbot aplikacija. Uz podršku za više od 100 LLM pružatelja, uključujući OpenAI, Anthropic, Google Gemini i lokalne modele putem Ollame, Dify omogućuje timovima prototipiranje i implementaciju AI aplikacija spremnih za proizvodnju bez pisanja složenog orkestracijskog koda.

Samostalno hostiranje Difyja na vašem vlastitom VPS-u osigurava da svi dokumenti, ugradnje, razgovori i API ključevi ostanu pod vašom potpunom kontrolom. Ova implementacija uključuje ugrađenu Weaviate vektorsku bazu podataka za semantičko pretraživanje, izvršavanje koda u sandboxu i SSRF zaštitu za siguran razvoj AI aplikacija.