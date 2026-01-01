Postavite Dify instalacijom jednim klikom.
Platforma otvorenog koda za LLM aplikacije za vizualnu izradu AI radnih procesa, RAG cjevovoda i chatbotova.
Odaberite VPS plan za Dify
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Dify
Dify je najpopularnija platforma za razvoj LLM aplikacija otvorenog koda na svijetu, koja pruža vizualno sučelje za izgradnju AI radnih tokova, RAG cjevovoda, AI agenata i chatbot aplikacija. Uz podršku za više od 100 LLM pružatelja, uključujući OpenAI, Anthropic, Google Gemini i lokalne modele putem Ollame, Dify omogućuje timovima prototipiranje i implementaciju AI aplikacija spremnih za proizvodnju bez pisanja složenog orkestracijskog koda.
Samostalno hostiranje Difyja na vašem vlastitom VPS-u osigurava da svi dokumenti, ugradnje, razgovori i API ključevi ostanu pod vašom potpunom kontrolom. Ova implementacija uključuje ugrađenu Weaviate vektorsku bazu podataka za semantičko pretraživanje, izvršavanje koda u sandboxu i SSRF zaštitu za siguran razvoj AI aplikacija.
Dify ključne značajke
Vizualni uređivač tijeka rada
Izradite složene AI cjevovode povezivanjem poziva LLM-a, API integracija i uvjetne logike povlačenjem i ispuštanjem.
RAG pipeline
Unesite dokumente, generirajte ugradnje i dohvatite relevantno znanje s ugrađenom Weaviate vektorskom bazom podataka.
Okvir AI agenta
Stvorite autonomne agente s mogućnostima pozivanja alata za pretraživanje weba, izvršavanje koda i vanjske API-je.
100+ LLM pružatelja
Povežite se s OpenAI, Anthropic, Google, Mistral i lokalnim modelima putem Ollame s uravnoteženjem opterećenja modela i rezervnim mehanizmom.
Izvršavanje koda u pješčaniku
Pokrenite Python i JavaScript sigurno u izoliranom okruženju s ugrađenom SSRF zaštitom.
Studio za prompt inženjering
Dizajnirajte, verzionirajte i A/B testirajte upite s nadzornom pločom za promatranje za bilježenje i praćenje.
Zašto pokrenuti Dify na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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