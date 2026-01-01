CockroachDB je distribuirana SQL baza podataka otvorenog koda dizajnirana da preživi kvarove hardvera i regionalne ispade bez ugrožavanja konzistentnosti. Koristi PostgreSQL wire protokol, što znači da postojeći PostgreSQL driveri i alati rade bez izmjena koda, dok istovremeno pruža automatsko sharding, geo-particioniranje i multi-regionalnu replikaciju u pozadini.

Postavljanje CockroachDB-a na vašem vlastitom VPS-u daje vam produkcijsku SQL bazu podataka s ACID garancijama, automatskim failoverom i ugrađenom DB konzolom za praćenje zdravlja klastera — bez troškova ili složenosti upravljanih usluga baza podataka u oblaku. Idealna je za aplikacije koje zahtijevaju nulto vrijeme zastoja i snažne transakcijske garancije.