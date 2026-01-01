Postavite CockroachDB instalacijom jednim klikom.
Distribuirana SQL baza podataka izgrađena za cloud-native aplikacije koje zahtijevaju otpornost, dosljednost i horizontalnu skalabilnost.
Odaberite VPS plan za CockroachDB
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz CockroachDB
CockroachDB je distribuirana SQL baza podataka otvorenog koda dizajnirana da preživi kvarove hardvera i regionalne ispade bez ugrožavanja konzistentnosti. Koristi PostgreSQL wire protokol, što znači da postojeći PostgreSQL driveri i alati rade bez izmjena koda, dok istovremeno pruža automatsko sharding, geo-particioniranje i multi-regionalnu replikaciju u pozadini.
Postavljanje CockroachDB-a na vašem vlastitom VPS-u daje vam produkcijsku SQL bazu podataka s ACID garancijama, automatskim failoverom i ugrađenom DB konzolom za praćenje zdravlja klastera — bez troškova ili složenosti upravljanih usluga baza podataka u oblaku. Idealna je za aplikacije koje zahtijevaju nulto vrijeme zastoja i snažne transakcijske garancije.
CockroachDB ključne značajke
PostgreSQL kompatibilnost
CockroachDB podržava PostgreSQL žičani protokol, tako da se bilo koji PostgreSQL driver, ORM ili alat povezuje bez promjena koda, čineći migraciju jednostavnom.
Automatska replikacija podataka
Podaci se automatski repliciraju na više čvorova s konfigurabilnim faktorima replikacije, tako da klaster nastavlja obrađivati zahtjeve za čitanje i pisanje čak i kada jedan čvor zakaže.
Distribuirane ACID transakcije
Potpuna serijalizabilna izolacija osigurava da je svaka transakcija dosljedna na svim čvorovima, eliminirajući prljava čitanja i fantomske zapise uobičajene u sustavima s eventualnom dosljednošću.
Ugrađena DB konzola
Integrirana web nadzorna ploča pruža uvid u stvarnom vremenu u izvedbu upita, topologiju klastera, iskorištenost pohrane i aktivne naredbe bez vanjskih alata za nadzor.
Horizontalno skaliranje
Dodajte čvorove za linearno skaliranje kapaciteta i propusnosti; CockroachDB automatski rebalansira podatke bez zastoja ili ručne intervencije.
Zašto pokrenuti CockroachDB na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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