Novu je platforma za infrastrukturu obavijesti otvorenog koda koja timovima za proizvode i inženjering pruža jedinstveni API za slanje obavijesti putem svih kanala — e-pošte, SMS-a, push obavijesti, obavijesti unutar aplikacije i chata. Umjesto integracije zasebnih pružatelja usluga za svaki kanal, Novu usmjerava sve obavijesti kroz jedan sustav s vizualnim alatom za izradu tijeka rada, preferencijama kanala po korisniku i zapisnikom isporuke za otklanjanje pogrešaka kod neuspjelih slanja.

Samostalno hostiranje Novu platforme zadržava sadržaj obavijesti, podatke o pretplatnicima i vjerodajnice pružatelja usluga u potpunosti na vašoj vlastitoj infrastrukturi. Nema naknada po obavijesti, nema podataka koji napuštaju vaše poslužitelje i potpuna kontrola nad ograničenjima stope i politikama ponovnog pokušaja — što ga čini pravim izborom za aplikacije osjetljive na privatnost i timove koji trebaju predvidljive troškove obavijesti u velikom opsegu.