Postavite Novu instalacijom jednim klikom.
Infrastruktura za obavijesti otvorenog koda za slanje e-pošte, SMS-a, push i in-app obavijesti putem jedinstvenog API-ja.
Odaberite VPS plan za Novu
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Novu
Novu je platforma za infrastrukturu obavijesti otvorenog koda koja timovima za proizvode i inženjering pruža jedinstveni API za slanje obavijesti putem svih kanala — e-pošte, SMS-a, push obavijesti, obavijesti unutar aplikacije i chata. Umjesto integracije zasebnih pružatelja usluga za svaki kanal, Novu usmjerava sve obavijesti kroz jedan sustav s vizualnim alatom za izradu tijeka rada, preferencijama kanala po korisniku i zapisnikom isporuke za otklanjanje pogrešaka kod neuspjelih slanja.
Samostalno hostiranje Novu platforme zadržava sadržaj obavijesti, podatke o pretplatnicima i vjerodajnice pružatelja usluga u potpunosti na vašoj vlastitoj infrastrukturi. Nema naknada po obavijesti, nema podataka koji napuštaju vaše poslužitelje i potpuna kontrola nad ograničenjima stope i politikama ponovnog pokušaja — što ga čini pravim izborom za aplikacije osjetljive na privatnost i timove koji trebaju predvidljive troškove obavijesti u velikom opsegu.
Novu ključne značajke
Višekanalna dostava
Pošaljite obavijesti putem e-pošte, SMS-a, pusha, unutar aplikacije i chata putem jednog API-ja bez zasebne integracije svakog pružatelja.
Vizualni graditelj tijeka rada
Dizajnirajte višestupanjske sekvence obavijesti s logikom grananja i odgodama koristeći drag-and-drop uređivač — nije potreban kod.
50+ integracija pružatelja
Povežite se sa SendGridom, Twiliom, FCM-om, Slackom i 50+ drugih pružatelja s unaprijed izgrađenim integracijama kojima se u potpunosti upravlja iz korisničkog sučelja nadzorne ploče.
Postavke pretplatnika
Omogućite korisnicima da kontroliraju koje kanale obavijesti primaju po temi, smanjujući odjave i poboljšavajući dugoročni angažman.
Opažljivost isporuke
Provjerite status svake obavijesti u dnevniku isporuke u stvarnom vremenu s brojem ponovnih pokušaja, odgovorima pružatelja i detaljima pogreške.
Zašto pokrenuti Novu na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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