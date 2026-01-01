Postavite ChronoFrame instalacijom jednim klikom.
Samostalno hostana fotogalerija s automatskim parsiranjem EXIF-a, reverznim geokodiranjem i interaktivnom kartom za istraživanje za fotografe.
Odaberite VPS plan za ChronoFrame
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz ChronoFrame
ChronoFrame je moderna galerija fotografija otvorenog koda, stvorena za fotografe koji žele prekrasan dom za svoj rad, svjestan metapodataka, bez predaje istog cloud usluzi. Izgrađen na Nuxt 4 s brzim sustavom za obradu slika, automatski parsira EXIF prilikom prijenosa, obavlja reverzno geokodiranje lokacija snimanja, generira ThumbHash rezervirana mjesta za trenutno učitavanje te podržava Live i Motion Photos uz JPEG, PNG i HEIC/HEIF.
Pokretanjem ChronoFramea na vašem VPS-u, originali pune rezolucije, GPS koordinate i povijest pregledavanja ostaju pod vašom kontrolom — bez pretplate, bez ograničenja po fotografiji, bez skeniranja trećih strana. Fotografije mogu biti pohranjene na lokalnom disku ili bilo kojem S3-kompatibilnom bucketu, a uključena karta za istraživanje pretvara svako putovanje u preglednu vremensku traku mjesta gdje je svaki kadar snimljen.
ChronoFrame ključne značajke
Interaktivna karta za istraživanje
Svaka fotografija s geografskom oznakom pojavljuje se na interaktivnoj MapLibre karti tako da možete pregledavati svoju biblioteku po lokaciji umjesto da listate kroz beskrajne vremenske trake.
Automatsko EXIF parsiranje
Vrijeme snimanja, tijelo fotoaparata, objektiv, žarišna duljina, otvor blende i GPS koordinate izvlače se prilikom prijenosa i indeksiraju za brzo filtriranje i pretraživanje.
Obrnuto geokodiranje
GPS koordinate pretvaraju se u ljudima čitljive nazive mjesta putem Nominatima ili Mapboxa, tako da je svaka fotografija automatski označena gradom i državom.
Fotografije uživo i u pokretu
Izvorna podrška za iPhone Live Photos i Android Motion Photos čuva kratki videozapis uz fotografiju, tako da se uspomene reproduciraju onako kako su snimljene.
Fleksibilne pozadine za pohranu
Pohranite originale na lokalni disk, bilo koju S3-kompatibilnu pohranu objekata ili OpenList — mijenjajte pozadinske sustave bez promjene URL-a galerije ili gubitka metapodataka.
Zašto pokrenuti ChronoFrame na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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