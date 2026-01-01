ChronoFrame je moderna galerija fotografija otvorenog koda, stvorena za fotografe koji žele prekrasan dom za svoj rad, svjestan metapodataka, bez predaje istog cloud usluzi. Izgrađen na Nuxt 4 s brzim sustavom za obradu slika, automatski parsira EXIF prilikom prijenosa, obavlja reverzno geokodiranje lokacija snimanja, generira ThumbHash rezervirana mjesta za trenutno učitavanje te podržava Live i Motion Photos uz JPEG, PNG i HEIC/HEIF.

Pokretanjem ChronoFramea na vašem VPS-u, originali pune rezolucije, GPS koordinate i povijest pregledavanja ostaju pod vašom kontrolom — bez pretplate, bez ograničenja po fotografiji, bez skeniranja trećih strana. Fotografije mogu biti pohranjene na lokalnom disku ili bilo kojem S3-kompatibilnom bucketu, a uključena karta za istraživanje pretvara svako putovanje u preglednu vremensku traku mjesta gdje je svaki kadar snimljen.