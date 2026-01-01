Postavite Corteza u instalaciji jednim klikom.
Open-source low-code platforma za izradu prilagođenih poslovnih aplikacija, CRM sustava i automatiziranih radnih procesa.
Odaberite VPS plan za Corteza
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Corteza
Corteza je open-source low-code platforma koja timovima omogućuje izradu prilagođenih poslovnih aplikacija, CRM cjevovoda i automatizacije procesa bez dubokog programerskog znanja. Njezin alat za izradu aplikacija povuci-i-ispusti, fleksibilno upravljanje zapisima i ugrađeni mehanizam za radne tijekove omogućuju organizacijama modeliranje bilo kojeg poslovnog procesa — od praćenja potencijalnih klijenata do radnih tijekova usklađenosti — i implementaciju bez pisanja ijedne pozadinske usluge od nule.
Samostalno hostiranje Corteze na vlastitom VPS-u stavlja vaše poslovne podatke u potpunosti pod vašu kontrolu. Platforma podržava LDAP, SAML i OAuth2 za korporativnu autentifikaciju, detaljnu kontrolu pristupa temeljenu na ulogama i REST/gRPC API sučelje koje se integrira s postojećim alatima. PostgreSQL pruža pouzdanu, skalabilnu pohranu za sve zapise i dnevnike automatizacije.
Corteza ključne značajke
Vizualni alat za izradu aplikacija
Dizajnirajte podatkovne modele, obrasce i prikaze zapisa putem sučelja povuci-i-ispusti temeljenog na pregledniku bez pisanja pozadinskog koda.
Ugrađeni CRM
Corteza isporučuje gotov CRM modul za upravljanje kontaktima, potencijalnim klijentima, računima i prodajnim tokovima.
Automatizacija tijeka rada
Stvorite višestupanjske automatizirane tijekove rada pokrenute promjenama zapisa, rasporedima ili vanjskim webhookovima kako biste eliminirali ručne zadatke.
Poslovna autentifikacija
Integrira se s LDAP, SAML i OAuth2 pružateljima tako da se timovi mogu prijaviti s postojećim sustavima korporativnog identiteta.
Detaljna kontrola pristupa
Definirajte dozvole po resursu i po operaciji za svaku ulogu tako da osjetljivi podaci i administratorske radnje ostanu pravilno ograničeni.
Integracijski pristupnik
Izložite prilagođene API krajnje točke i povežite se s vanjskim uslugama putem ugrađenog pristupnika za integraciju bez posredničkog softvera treće strane.
Zašto pokrenuti Corteza na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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