Corteza je open-source low-code platforma koja timovima omogućuje izradu prilagođenih poslovnih aplikacija, CRM cjevovoda i automatizacije procesa bez dubokog programerskog znanja. Njezin alat za izradu aplikacija povuci-i-ispusti, fleksibilno upravljanje zapisima i ugrađeni mehanizam za radne tijekove omogućuju organizacijama modeliranje bilo kojeg poslovnog procesa — od praćenja potencijalnih klijenata do radnih tijekova usklađenosti — i implementaciju bez pisanja ijedne pozadinske usluge od nule.

Samostalno hostiranje Corteze na vlastitom VPS-u stavlja vaše poslovne podatke u potpunosti pod vašu kontrolu. Platforma podržava LDAP, SAML i OAuth2 za korporativnu autentifikaciju, detaljnu kontrolu pristupa temeljenu na ulogama i REST/gRPC API sučelje koje se integrira s postojećim alatima. PostgreSQL pruža pouzdanu, skalabilnu pohranu za sve zapise i dnevnike automatizacije.