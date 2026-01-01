Do 69% popusta za Corteza

Postavite Corteza u instalaciji jednim klikom.

Open-source low-code platforma za izradu prilagođenih poslovnih aplikacija, CRM sustava i automatiziranih radnih procesa.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Corteza u instalaciji jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Corteza

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Corteza

Corteza je open-source low-code platforma koja timovima omogućuje izradu prilagođenih poslovnih aplikacija, CRM cjevovoda i automatizacije procesa bez dubokog programerskog znanja. Njezin alat za izradu aplikacija povuci-i-ispusti, fleksibilno upravljanje zapisima i ugrađeni mehanizam za radne tijekove omogućuju organizacijama modeliranje bilo kojeg poslovnog procesa — od praćenja potencijalnih klijenata do radnih tijekova usklađenosti — i implementaciju bez pisanja ijedne pozadinske usluge od nule.

Samostalno hostiranje Corteze na vlastitom VPS-u stavlja vaše poslovne podatke u potpunosti pod vašu kontrolu. Platforma podržava LDAP, SAML i OAuth2 za korporativnu autentifikaciju, detaljnu kontrolu pristupa temeljenu na ulogama i REST/gRPC API sučelje koje se integrira s postojećim alatima. PostgreSQL pruža pouzdanu, skalabilnu pohranu za sve zapise i dnevnike automatizacije.

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Što možete izgraditi uz {name}

Corteza ključne značajke

Vizualni alat za izradu aplikacija

Dizajnirajte podatkovne modele, obrasce i prikaze zapisa putem sučelja povuci-i-ispusti temeljenog na pregledniku bez pisanja pozadinskog koda.

Ugrađeni CRM

Corteza isporučuje gotov CRM modul za upravljanje kontaktima, potencijalnim klijentima, računima i prodajnim tokovima.

Automatizacija tijeka rada

Stvorite višestupanjske automatizirane tijekove rada pokrenute promjenama zapisa, rasporedima ili vanjskim webhookovima kako biste eliminirali ručne zadatke.

Poslovna autentifikacija

Integrira se s LDAP, SAML i OAuth2 pružateljima tako da se timovi mogu prijaviti s postojećim sustavima korporativnog identiteta.

Detaljna kontrola pristupa

Definirajte dozvole po resursu i po operaciji za svaku ulogu tako da osjetljivi podaci i administratorske radnje ostanu pravilno ograničeni.

Integracijski pristupnik

Izložite prilagođene API krajnje točke i povežite se s vanjskim uslugama putem ugrađenog pristupnika za integraciju bez posredničkog softvera treće strane.

Zašto pokrenuti Corteza na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
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