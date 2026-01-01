Postavite Big-AGI instalacijom jednim klikom.
Profesionalni višemodelni AI radni prostor koji podržava 500+ modela preko 20+ pružatelja s ugrađenom usporedbom paralelnih modela.
Odaberite VPS plan za Big-AGI
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Big-AGI
Big-AGI je radni prostor s umjetnom inteligencijom otvorenog koda izgrađen za profesionalce koji trebaju ozbiljnu kontrolu nad svojim interakcijama s umjetnom inteligencijom. Povežite vlastite API ključeve za OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral i 15+ drugih pružatelja za pristup preko 500 modela s jednog sučelja — bez posredničkih marži i bez naknada za pretplatu na platformu, osim onoga što izravno plaćate svojim pružateljima.
Njegova prepoznatljiva značajka Beam pokreće isti upit na više modela istovremeno i inteligentno spaja najbolje odgovore, značajno smanjujući halucinacije kod zadataka visokog rizika. Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u čuva svaki razgovor i API ključ potpuno privatnim, s opcionalnom HTTP Basic Auth autentifikacijom za osiguranje timskog pristupa.
Big-AGI ključne značajke
Beam Multi-Model
Pokrenite bilo koji upit preko više AI modela paralelno i spojite najbolje odgovore — smanjujući halucinacije na složenim zadacima ili zadacima visokog rizika.
500+ modela
Povežite OpenAI, Anthropic, Gemini, Groq, Mistral, OpenRouter i 15+ drugih pružatelja putem jednog sučelja koristeći vlastite API ključeve.
Privatnost s lokalnim prioritetom
Razgovori i postavke pohranjuju se u pregledniku, ne na poslužitelju — vaši podaci nikada ne napuštaju vašu vlastitu infrastrukturu.
Web pretraživanje & citati
Pretražujte web unutar bilo kojeg chata i primajte odgovore s navodima izvora, pokretano Google Custom Searchom ili drugim konfiguriranim pružateljima.
Kontrola pristupa
Zaštitite svoju samostalno hostiranu instancu s HTTP Basic Auth autentifikacijom tako da samo ovlašteni korisnici mogu pristupiti vašim API ključevima i povijesti razgovora.
Zašto pokrenuti Big-AGI na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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