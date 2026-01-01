Big-AGI je radni prostor s umjetnom inteligencijom otvorenog koda izgrađen za profesionalce koji trebaju ozbiljnu kontrolu nad svojim interakcijama s umjetnom inteligencijom. Povežite vlastite API ključeve za OpenAI, Anthropic, Google Gemini, Groq, Mistral i 15+ drugih pružatelja za pristup preko 500 modela s jednog sučelja — bez posredničkih marži i bez naknada za pretplatu na platformu, osim onoga što izravno plaćate svojim pružateljima.

Njegova prepoznatljiva značajka Beam pokreće isti upit na više modela istovremeno i inteligentno spaja najbolje odgovore, značajno smanjujući halucinacije kod zadataka visokog rizika. Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u čuva svaki razgovor i API ključ potpuno privatnim, s opcionalnom HTTP Basic Auth autentifikacijom za osiguranje timskog pristupa.