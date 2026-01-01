Postavite Gotify u instalaciji jednim klikom.
Samostalno hostiran poslužitelj za push obavijesti s jednostavnim REST API-jem i isporukom putem WebSocket-a u stvarnom vremenu.
Odaberite VPS plan za Gotify
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Gotify
Gotify je lagan, open-source poslužitelj za push obavijesti koji vam omogućuje slanje i primanje poruka u stvarnom vremenu. Jednostavan REST API olakšava integraciju obavijesti iz skripti, alata za nadzor, cron poslova i aplikacija bez oslanjanja na Firebase, Pushover ili bilo koju drugu uslugu treće strane. Podržava više klijentskih aplikacija i organizira obavijesti po izvoru s razinama prioriteta.
Samostalno hostiranje Gotifyja čuva sve podatke o obavijestima na vašem vlastitom VPS-u, jamčeći privatnost i dostupnost. Njegov minimalni otisak resursa znači da udobno radi uz druge aplikacije bez natjecanja za memoriju ili CPU.
Gotify ključne značajke
Jednostavno REST API
Šaljite obavijesti iz bilo koje skripte ili aplikacije jednim HTTP POST zahtjevom — nije potreban SDK i nema složenog postavljanja.
WebSockets u stvarnom vremenu
Poruke se trenutno šalju povezanim klijentima putem WebSocketa, osiguravajući da se upozorenja pojave na vašim uređajima onog trenutka kada su poslana.
Android & Web Klijenti
Primajte obavijesti na Android uređajima sa službenom aplikacijom, ili pratite poruke u bilo kojem pregledniku putem ugrađenog web sučelja.
Podrška za više aplikacija
Organizirajte obavijesti prema izvornoj aplikaciji s odvojenim tokenima i razinama prioriteta, čuvajući upozorenja o nadzoru, sigurnosne kopije i CI događaje jasno odvojenima.
Plugin proširivost
Proširite Gotify s dodacima zajednice za dodavanje novih izvora obavijesti, pravila prosljeđivanja i prilagođenih integracija bez izmjene glavnog poslužitelja.
Zašto pokrenuti Gotify na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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