Gotify je lagan, open-source poslužitelj za push obavijesti koji vam omogućuje slanje i primanje poruka u stvarnom vremenu. Jednostavan REST API olakšava integraciju obavijesti iz skripti, alata za nadzor, cron poslova i aplikacija bez oslanjanja na Firebase, Pushover ili bilo koju drugu uslugu treće strane. Podržava više klijentskih aplikacija i organizira obavijesti po izvoru s razinama prioriteta.

Samostalno hostiranje Gotifyja čuva sve podatke o obavijestima na vašem vlastitom VPS-u, jamčeći privatnost i dostupnost. Njegov minimalni otisak resursa znači da udobno radi uz druge aplikacije bez natjecanja za memoriju ili CPU.