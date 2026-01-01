Vaš Spotify je samostalno hostana analitička nadzorna ploča koja prati vašu cjelokupnu povijest slušanja na Spotifyju i vizualizira je putem bogatih grafikona: najbolje izvođače i pjesme tijekom vremena, vrijeme slušanja po danu i satu, distribucije žanrova, rotacije albuma i povijesne trendove kroz godine. Za razliku od Spotify Wrapped-a, koji se pojavljuje samo jednom godišnje, Vaš Spotify vam pruža istu dubinu uvida na zahtjev, za bilo koje vremensko razdoblje koje odaberete.

Samostalno hostanje Vašeg Spotifyja na VPS-u čuva svaku reprodukciju, lajk i preskakanje u bazi podataka koju vi kontrolirate — vlastiti izvozi podataka Spotify-ja ograničeni su na 50 najnovijih pjesama, ali Vaš Spotify kontinuirano ispituje API i gradi potpunu osobnu arhivu slušanja koja raste dok god instanca radi.