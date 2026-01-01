Postavite vaš Spotify instalacijom jednim klikom.
Samohostana nadzorna ploča sa statistikama slušanja Spotifyja s bogatim grafikonima, poviješću i detaljnom analitikom.
Odaberite VPS plan za Your Spotify
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Your Spotify
Vaš Spotify je samostalno hostana analitička nadzorna ploča koja prati vašu cjelokupnu povijest slušanja na Spotifyju i vizualizira je putem bogatih grafikona: najbolje izvođače i pjesme tijekom vremena, vrijeme slušanja po danu i satu, distribucije žanrova, rotacije albuma i povijesne trendove kroz godine. Za razliku od Spotify Wrapped-a, koji se pojavljuje samo jednom godišnje, Vaš Spotify vam pruža istu dubinu uvida na zahtjev, za bilo koje vremensko razdoblje koje odaberete.
Samostalno hostanje Vašeg Spotifyja na VPS-u čuva svaku reprodukciju, lajk i preskakanje u bazi podataka koju vi kontrolirate — vlastiti izvozi podataka Spotify-ja ograničeni su na 50 najnovijih pjesama, ali Vaš Spotify kontinuirano ispituje API i gradi potpunu osobnu arhivu slušanja koja raste dok god instanca radi.
Your Spotify ključne značajke
Kontinuirano snimanje povijesti
Provjerava Spotify API svakih nekoliko sekundi kako bi zabilježio svaku reprodukciju, uključujući preskočene pjesme i djelomična slušanja — daleko iznad onoga što Spotify izvozi.
Najbolji izvođači, pjesme i albumi
Podesivi vremenski rasponi prikazuju vaš najslušaniji sadržaj prema broju reprodukcija, vremenu slušanja ili prvim otkrićima.
Obrasci slušanja i trendovi
Toplinske karte i grafikoni vizualiziraju kada najviše slušate — doba dana, dan u tjednu, mjesečne trendove i godišnje usporedbe.
Analiza žanra i ugođaja
Objedinjuje Spotifyjeve audio značajke pjesama i oznake žanrova u grafikone koji pokazuju kako se vaš ukus mijenja s vremenom.
Višekorisničke nadzorne ploče
Svaki korisnik povezuje svoj Spotify račun putem OAutha tako da svako kućanstvo može zasebno pratiti svoje slušanje na jednom poslužitelju.
Zašto pokrenuti Your Spotify na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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