Do 69% popusta za Plausible Analytics

Postavite Plausible Analytics instalacijom jednim klikom.

Lagana platforma za web analitiku bez kolačića koja je u potpunosti usklađena s GDPR-om i čuva sve podatke posjetitelja na vašem vlastitom poslužitelju.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
5,49/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Plausible Analytics instalacijom jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Plausible Analytics

69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 1
17,99
5,49/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 11,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
1 vCPU jezgra
4 GB RAM-a
50 GB NVMe prostora na disku
4 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Plausible Analytics

Plausible Analytics je open-source alternativa Google Analyticsu koja privatnost stavlja na prvo mjesto, a prati ključne metrike web stranice bez kolačića, prikupljanja osobnih podataka ili bannera za pristanak. Njegova skripta za praćenje teži manje od 1 KB, pa praktički nema utjecaja na vrijeme učitavanja stranice, a istovremeno pruža čistu nadzornu ploču sa svim uvidima u promet koji su vam potrebni.

Samostalno hostiranje Plausiblea na vašem VPS-u čuva svaki prikaz stranice i zapis događaja na vašoj infrastrukturi bez pristupa trećih strana. Ovaj predložak uparuje Plausible aplikaciju s PostgreSQL-om za metapodatke i ClickHouse-om za analitičke upite visokih performansi, pružajući vam potpuno, produkcijski spremno postavljanje koje zadržava podatke neograničeno dugo uz fiksni trošak infrastrukture.

Krenite
Što možete izgraditi uz {name}

Plausible Analytics ključne značajke

Praćenje bez kolačića

Mjeri promet bez kolačića ili trajnih identifikatora, tako da vam nije potreban banner za pristanak i po zadanim postavkama ostajete usklađeni s GDPR-om i CCPA-om.

Skripta manja od 1 KB

Skripta za praćenje manja je od većine slika, ne dodaje mjerljivo kašnjenje učitavanju stranica dok i dalje bilježi sve bitne metrike.

Nadzorna ploča u stvarnom vremenu

Pogledajte broj posjetitelja uživo uz povijesne trendove, izvore prometa i najpopularnije stranice na jednoj, lako čitljivoj nadzornoj ploči.

Praćenje ciljeva i događaja

Pratite prilagođene konverzije i događaje — slanje obrazaca, klikove na gumbe i odlazne veze — bez pisanja složenog analitičkog koda.

ClickHouse analitički motor

ClickHouse stupčasta pohrana omogućuje brze upite preko milijuna pregleda stranica, tako da se nadzorne ploče učitavaju trenutno čak i na web-mjestima s velikim prometom.

Zašto pokrenuti Plausible Analytics na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

Provjera...

Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
Krenite
Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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Isprobajte bez rizika uz naše 30-dnevno jamstvo povrata novca. Za detalje pogledajte našu Politiku povrata.

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