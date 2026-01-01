Postavite Plausible Analytics instalacijom jednim klikom.
Lagana platforma za web analitiku bez kolačića koja je u potpunosti usklađena s GDPR-om i čuva sve podatke posjetitelja na vašem vlastitom poslužitelju.
Odaberite VPS plan za Plausible Analytics
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Plausible Analytics
Plausible Analytics je open-source alternativa Google Analyticsu koja privatnost stavlja na prvo mjesto, a prati ključne metrike web stranice bez kolačića, prikupljanja osobnih podataka ili bannera za pristanak. Njegova skripta za praćenje teži manje od 1 KB, pa praktički nema utjecaja na vrijeme učitavanja stranice, a istovremeno pruža čistu nadzornu ploču sa svim uvidima u promet koji su vam potrebni.
Samostalno hostiranje Plausiblea na vašem VPS-u čuva svaki prikaz stranice i zapis događaja na vašoj infrastrukturi bez pristupa trećih strana. Ovaj predložak uparuje Plausible aplikaciju s PostgreSQL-om za metapodatke i ClickHouse-om za analitičke upite visokih performansi, pružajući vam potpuno, produkcijski spremno postavljanje koje zadržava podatke neograničeno dugo uz fiksni trošak infrastrukture.
Plausible Analytics ključne značajke
Praćenje bez kolačića
Mjeri promet bez kolačića ili trajnih identifikatora, tako da vam nije potreban banner za pristanak i po zadanim postavkama ostajete usklađeni s GDPR-om i CCPA-om.
Skripta manja od 1 KB
Skripta za praćenje manja je od većine slika, ne dodaje mjerljivo kašnjenje učitavanju stranica dok i dalje bilježi sve bitne metrike.
Nadzorna ploča u stvarnom vremenu
Pogledajte broj posjetitelja uživo uz povijesne trendove, izvore prometa i najpopularnije stranice na jednoj, lako čitljivoj nadzornoj ploči.
Praćenje ciljeva i događaja
Pratite prilagođene konverzije i događaje — slanje obrazaca, klikove na gumbe i odlazne veze — bez pisanja složenog analitičkog koda.
ClickHouse analitički motor
ClickHouse stupčasta pohrana omogućuje brze upite preko milijuna pregleda stranica, tako da se nadzorne ploče učitavaju trenutno čak i na web-mjestima s velikim prometom.
Zašto pokrenuti Plausible Analytics na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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