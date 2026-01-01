Plausible Analytics je open-source alternativa Google Analyticsu koja privatnost stavlja na prvo mjesto, a prati ključne metrike web stranice bez kolačića, prikupljanja osobnih podataka ili bannera za pristanak. Njegova skripta za praćenje teži manje od 1 KB, pa praktički nema utjecaja na vrijeme učitavanja stranice, a istovremeno pruža čistu nadzornu ploču sa svim uvidima u promet koji su vam potrebni.

Samostalno hostiranje Plausiblea na vašem VPS-u čuva svaki prikaz stranice i zapis događaja na vašoj infrastrukturi bez pristupa trećih strana. Ovaj predložak uparuje Plausible aplikaciju s PostgreSQL-om za metapodatke i ClickHouse-om za analitičke upite visokih performansi, pružajući vam potpuno, produkcijski spremno postavljanje koje zadržava podatke neograničeno dugo uz fiksni trošak infrastrukture.