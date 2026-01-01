Milvus je najpopularnija open-source vektorska baza podataka na svijetu, namjenski izgrađena za pohranu i pretraživanje visokodimenzionalnih ugradnji generiranih modelima strojnog učenja. Podržava HNSW, IVF i DiskANN indekse, hibridno gusto i rijetko vektorsko pretraživanje, te obrađuje milijarde vektora uz održavanje latencije upita ispod milisekunde. Ovaj predložak implementira cijeli Milvus stack s etcd-om za metapodatke, MinIO-om za pohranu objekata i Attu web sučeljem za vizualno upravljanje.

Hostiranje Milvusa na vlastitom VPS-u čuva vlasničke ugradnje i osjetljive korisničke podatke unutar vaše infrastrukture, pruža namjensku memoriju i CPU za AI radna opterećenja intenzivna indeksima, te eliminira troškove po upitu za upravljane usluge vektorskih baza podataka.