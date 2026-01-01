Postavite Milvus jednim klikom.
Vektorska baza podataka otvorenog koda izgrađena za AI aplikacije koja pretražuje milijarde ugradnji s latencijom manjom od milisekunde.
Odaberite VPS plan za Milvus
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Milvus
Milvus je najpopularnija open-source vektorska baza podataka na svijetu, namjenski izgrađena za pohranu i pretraživanje visokodimenzionalnih ugradnji generiranih modelima strojnog učenja. Podržava HNSW, IVF i DiskANN indekse, hibridno gusto i rijetko vektorsko pretraživanje, te obrađuje milijarde vektora uz održavanje latencije upita ispod milisekunde. Ovaj predložak implementira cijeli Milvus stack s etcd-om za metapodatke, MinIO-om za pohranu objekata i Attu web sučeljem za vizualno upravljanje.
Hostiranje Milvusa na vlastitom VPS-u čuva vlasničke ugradnje i osjetljive korisničke podatke unutar vaše infrastrukture, pruža namjensku memoriju i CPU za AI radna opterećenja intenzivna indeksima, te eliminira troškove po upitu za upravljane usluge vektorskih baza podataka.
Milvus ključne značajke
Pretraživanje za milijarde
Indeksirajte i pretražujte milijarde vektora s latencijom manjom od milisekunde koristeći HNSW, IVF ili DiskANN indekse.
Hibridna pretraga
Kombinirajte guste vektore, rijetke vektore i filtre metapodataka u jednom upitu za preciznije dohvaćanje AI-ja.
RAG-spremna infrastruktura
Pohranite ugradnje dokumenata i dohvatite relevantan kontekst za LLM-ove, pokrećući precizne chatbotove i sustave za pitanja i odgovore.
Attu Web sučelje
Upravljajte kolekcijama, pokrećite upite i pratite stanje klastera putem ugrađene konzole za upravljanje temeljene na pregledniku.
Višejezični SDK-ovi
Službeni klijenti za Python, Javu, Go i Node.js te REST i gRPC API-ji integriraju se s bilo kojim AI stackom.
Zašto pokrenuti Milvus na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.