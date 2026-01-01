Lychee je dotjeran sustav za upravljanje fotografijama otvorenog koda koji bilo koju mapu slika pretvara u prekrasno predstavljenu online galeriju. Indeksira EXIF i IPTC metapodatke, generira responzivne sličice, organizira fotografije u ugniježđene albume te nudi javno, lozinkom zaštićeno i privatno dijeljenje za pojedinačne albume ili pojedinačne fotografije — sve podržano čistim web sučeljem prilagođenim mobilnim uređajima.

Samostalno hostiranje Lycheeja na vašem VPS-u čuva originale pune rezolucije, podatke o lokaciji i povijest pregledavanja na infrastrukturi koju kontrolirate umjesto da ih predate platformi za fotografije treće strane. Aplikacija podržava MySQL, MariaDB, PostgreSQL ili SQLite kao pozadinske sustave i čisto se integrira s objektom za pohranu, LDAP-om i OAuth pružateljima — što ga čini jednako prikladnim za osobnu foto arhivu ili zajedničku biblioteku malog tima.