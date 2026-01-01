Postavite Lychee uz instalaciju jednim klikom.
Samostalno hostirana platforma za upravljanje fotografijama s organizacijom albuma, kontrolama dijeljenja i pregledavanjem s podrškom za metapodatke, stvorena za ozbiljne fotografe.
Odaberite VPS plan za Lychee
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Lychee
Lychee je dotjeran sustav za upravljanje fotografijama otvorenog koda koji bilo koju mapu slika pretvara u prekrasno predstavljenu online galeriju. Indeksira EXIF i IPTC metapodatke, generira responzivne sličice, organizira fotografije u ugniježđene albume te nudi javno, lozinkom zaštićeno i privatno dijeljenje za pojedinačne albume ili pojedinačne fotografije — sve podržano čistim web sučeljem prilagođenim mobilnim uređajima.
Samostalno hostiranje Lycheeja na vašem VPS-u čuva originale pune rezolucije, podatke o lokaciji i povijest pregledavanja na infrastrukturi koju kontrolirate umjesto da ih predate platformi za fotografije treće strane. Aplikacija podržava MySQL, MariaDB, PostgreSQL ili SQLite kao pozadinske sustave i čisto se integrira s objektom za pohranu, LDAP-om i OAuth pružateljima — što ga čini jednako prikladnim za osobnu foto arhivu ili zajedničku biblioteku malog tima.
Lychee ključne značajke
Ugniježđena hijerarhija albuma
Organizirajte fotografije u albume i podalbume uz preuređivanje povlačenjem i ispuštanjem, odabir naslovne slike i kontrole dijeljenja po albumu.
EXIF i IPTC metapodaci
Automatsko izdvajanje oznaka kamere, objektiva, ekspozicije, GPS-a i IPTC-a kako bi se albumi mogli pretraživati i filtrirati prema tijelu kamere, žarišnoj duljini ili lokaciji.
Granularne kontrole dijeljenja
Učinite albume javnima, zaštićenima lozinkom ili samo za pozvane, i generirajte poveznice za dijeljenje po albumu ili po fotografiji bez otkrivanja ostatka vaše biblioteke.
RAW i HEIC podrška
Izvorna obrada RAW formata i HEIC-a uz JPEG, PNG i video — Lychee transkodira za web čuvajući izvornu datoteku.
OAuth i LDAP prijava
Povežite se s postojećim pružateljima identiteta, uključujući Google, GitHub i bilo koji LDAP direktorij, tako da se suradnici prijave s vjerodajnicama koje već imaju.
Backend objektne pohrane
Opcionalno pohranite fotografije na S3-kompatibilnu pohranu objekata kako biste proširili svoju biblioteku izvan lokalnog diska, zadržavajući isto korisničko iskustvo.
Zašto pokrenuti Lychee na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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