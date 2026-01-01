Do 69% popusta za Lychee

Postavite Lychee uz instalaciju jednim klikom.

Samostalno hostirana platforma za upravljanje fotografijama s organizacijom albuma, kontrolama dijeljenja i pregledavanjem s podrškom za metapodatke, stvorena za ozbiljne fotografe.

Pokrenite svoju aplikaciju odmah
Besplatne automatske tjedne sigurnosne kopije
AI VPS
7,79/mj
Odaberite plan
30-dnevno jamstvo povrata novca
Postavite Lychee uz instalaciju jednim klikom.

Odaberite VPS plan za Lychee

NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti
NAJPOPULARNIJE
65 % popusta
KVM 2
21,99
7,79/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 14,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 2
8 GB RAM-a
100 GB NVMe prostora na disku
8 TB propusnosti
69 % popusta
KVM 4
35,99
10,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 27,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 4
16 GB RAM-a
200 GB NVMe prostora na disku
16 TB propusnosti
66 % popusta
KVM 8
64,99
21,99/mj
Odaberite plan
Obnavlja se po cijeni: 49,99 €/mj za 2 godine. Otkažite bilo kada.
Broj vCPU jezgri: 8
32 GB RAM-a
400 GB NVMe prostora na disku
32 TB propusnosti

Svaki plan ima sve što trebate i više od toga

Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu
Docker upravitelj
Brzi pristup zapisnicima kontejnera
Ažuriranja jednim klikom
AMD EPYC procesori
NVMe SSD pohrana
Brzina mreže od 1 Gbps
Javni API
Podatkovni centri diljem svijeta
Besplatna domena za 1 godinu

Svi planovi plaćaju se unaprijed. Mjesečna cijena odražava ukupnu cijenu plana podijeljenu s brojem mjeseci u vašem planu.

Što možete izgraditi uz Lychee

Lychee je dotjeran sustav za upravljanje fotografijama otvorenog koda koji bilo koju mapu slika pretvara u prekrasno predstavljenu online galeriju. Indeksira EXIF i IPTC metapodatke, generira responzivne sličice, organizira fotografije u ugniježđene albume te nudi javno, lozinkom zaštićeno i privatno dijeljenje za pojedinačne albume ili pojedinačne fotografije — sve podržano čistim web sučeljem prilagođenim mobilnim uređajima.

Samostalno hostiranje Lycheeja na vašem VPS-u čuva originale pune rezolucije, podatke o lokaciji i povijest pregledavanja na infrastrukturi koju kontrolirate umjesto da ih predate platformi za fotografije treće strane. Aplikacija podržava MySQL, MariaDB, PostgreSQL ili SQLite kao pozadinske sustave i čisto se integrira s objektom za pohranu, LDAP-om i OAuth pružateljima — što ga čini jednako prikladnim za osobnu foto arhivu ili zajedničku biblioteku malog tima.

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Što možete izgraditi uz {name}

Lychee ključne značajke

Ugniježđena hijerarhija albuma

Organizirajte fotografije u albume i podalbume uz preuređivanje povlačenjem i ispuštanjem, odabir naslovne slike i kontrole dijeljenja po albumu.

EXIF i IPTC metapodaci

Automatsko izdvajanje oznaka kamere, objektiva, ekspozicije, GPS-a i IPTC-a kako bi se albumi mogli pretraživati i filtrirati prema tijelu kamere, žarišnoj duljini ili lokaciji.

Granularne kontrole dijeljenja

Učinite albume javnima, zaštićenima lozinkom ili samo za pozvane, i generirajte poveznice za dijeljenje po albumu ili po fotografiji bez otkrivanja ostatka vaše biblioteke.

RAW i HEIC podrška

Izvorna obrada RAW formata i HEIC-a uz JPEG, PNG i video — Lychee transkodira za web čuvajući izvornu datoteku.

OAuth i LDAP prijava

Povežite se s postojećim pružateljima identiteta, uključujući Google, GitHub i bilo koji LDAP direktorij, tako da se suradnici prijave s vjerodajnicama koje već imaju.

Backend objektne pohrane

Opcionalno pohranite fotografije na S3-kompatibilnu pohranu objekata kako biste proširili svoju biblioteku izvan lokalnog diska, zadržavajući isto korisničko iskustvo.

Zašto pokrenuti Lychee na Hostingeru

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokreni jednim klikom

Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.

Pokreni jednim klikom

Sigurnost na koju se možete osloniti

Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.

Sigurnost na koju se možete osloniti

Ugrađeni Docker upravitelj

Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.

Ugrađeni Docker upravitelj

Preporučena lokacija servera:

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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Odaberite lokaciju servera blizu svoje publike kako biste povećali brzinu učitavanja. Imamo podatkovne centre diljem Sjeverne Amerike, Europe, Azije i Južne Amerike.
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Pokrenite lokalno. Rastite globalno.

Docker VPS hosting na koji se možete osloniti

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