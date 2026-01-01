Postavite Syncthing instalacijom jednim klikom.
Peer-to-peer sinkronizacija datoteka otvorenog koda koja čuva vaše podatke privatnima i šifriranima na svim uređajima.
Odaberite VPS plan za Syncthing
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Syncthing
Syncthing je decentralizirani alat za sinkronizaciju datoteka koji kontinuirano sinkronizira datoteke između vaših uređaja bez ikakvog centralnog poslužitelja. Svi podaci ostaju na vašim uređajima i prenose se uz TLS enkripciju i savršenu proslijeđenu tajnost — bez posrednika u oblaku, bez potrebnog računa.
Samostalno hostiranje Syncthinga na VPS-u stvara trajni čvor za sinkronizaciju koji ostaje online 24/7, osiguravajući da svi vaši uređaji ostanu ažurni čak i kada su neki offline. Uz podršku za verzioniranje mapa, rukovanje sukobima i višeplatformske klijente, Syncthing je alternativa koja prvenstveno brine o privatnosti za Dropbox i Google Drive.
Syncthing ključne značajke
Nema centralnog poslužitelja
Datoteke se sinkroniziraju izravno između vaših uređaja bez pohrane u oblaku treće strane, čime vaši podaci ostaju u potpunosti pod vašom kontrolom.
End-to-end enkripcija
Svi prijenosi koriste TLS s potpunom tajnošću prosljeđivanja, osiguravajući da vaše datoteke ne mogu biti presretnute ili pročitane od strane bilo koga drugog.
Fleksibilni načini mapa
Konfigurirajte mape kao samo za slanje, samo za primanje ili dvosmjerne za preciznu kontrolu protoka podataka između uređaja.
Verzioniranje datoteka
Zadržite povijesne verzije izmijenjenih ili izbrisanih datoteka s konfigurabilnim pravilima zadržavanja za oporavak od slučajnih promjena.
Višeplatformski klijenti
Nativni klijenti za Linux, Windows, macOS i Android održavaju sinkronizaciju svih uređaja s jednog postojanog VPS čvora.
Zašto pokrenuti Syncthing na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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