Syncthing je decentralizirani alat za sinkronizaciju datoteka koji kontinuirano sinkronizira datoteke između vaših uređaja bez ikakvog centralnog poslužitelja. Svi podaci ostaju na vašim uređajima i prenose se uz TLS enkripciju i savršenu proslijeđenu tajnost — bez posrednika u oblaku, bez potrebnog računa.

Samostalno hostiranje Syncthinga na VPS-u stvara trajni čvor za sinkronizaciju koji ostaje online 24/7, osiguravajući da svi vaši uređaji ostanu ažurni čak i kada su neki offline. Uz podršku za verzioniranje mapa, rukovanje sukobima i višeplatformske klijente, Syncthing je alternativa koja prvenstveno brine o privatnosti za Dropbox i Google Drive.