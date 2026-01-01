Umami je brza, open-source platforma za web analitiku koja prati promet web stranica bez kolačića, fingerprintinga ili dijeljenja podataka među stranicama. Prema zadanim postavkama usklađen je s GDPR-om, što ga čini izravnom alternativom za Google Analytics za timove koji prioritet daju privatnosti posjetitelja i vlasništvu nad podacima.

Samostalno hostiranje Umamija na VPS-u znači da svi podaci posjetitelja ostaju na vašoj infrastrukturi bez pristupa trećih strana. Jedna instalacija podržana PostgreSQL-om može pratiti više web stranica, prilagođene događaje i UTM kampanje putem čiste nadzorne ploče u stvarnom vremenu dostupne cijelom vašem timu.