Postavite Umami Analytics instalacijom jednim klikom.
Alternativa za web analitiku otvorenog koda usmjerena na privatnost, za Google Analytics, bez kolačića i po zadanim postavkama usklađena s GDPR-om.
Odaberite VPS plan za Umami Analytics
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Umami Analytics
Umami je brza, open-source platforma za web analitiku koja prati promet web stranica bez kolačića, fingerprintinga ili dijeljenja podataka među stranicama. Prema zadanim postavkama usklađen je s GDPR-om, što ga čini izravnom alternativom za Google Analytics za timove koji prioritet daju privatnosti posjetitelja i vlasništvu nad podacima.
Samostalno hostiranje Umamija na VPS-u znači da svi podaci posjetitelja ostaju na vašoj infrastrukturi bez pristupa trećih strana. Jedna instalacija podržana PostgreSQL-om može pratiti više web stranica, prilagođene događaje i UTM kampanje putem čiste nadzorne ploče u stvarnom vremenu dostupne cijelom vašem timu.
Umami Analytics ključne značajke
Praćenje bez kolačića
Umami prikuplja analitiku bez kolačića ili trajnih identifikatora, osiguravajući usklađenost s GDPR-om i CCPA-om odmah spremno za korištenje.
Podrška za više stranica
Pratite neograničen broj web stranica s jedne Umami instalacije s odvojenim nadzornim pločama i izoliranim podacima za svako svojstvo.
Prilagođeni događaji
Pratite klikove gumba, slanja obrazaca, preuzimanja i bilo koju prilagođenu korisničku interakciju izvan standardnih prikaza stranica.
Nadzorna ploča u stvarnom vremenu
Pregledajte broj posjetitelja uživo, najpopularnije stranice, izvore preporuka i raščlambu uređaja, ažurirano u stvarnom vremenu bez osvježavanja stranice.
UTM praćenje kampanje
Izmjerite performanse marketinških kampanja praćenjem UTM parametara na svim vašim praćenim web stranicama.
Zašto pokrenuti Umami Analytics na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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