FeedCraft je RSS posrednički softver otvorenog koda koji se nalazi između bilo kojeg izvornog feeda i vašeg čitača, transformirajući svaki članak kroz konfigurabilne korake obrade nazvane Crafts. Može izdvojiti cijeli tekst članka iz skraćenih feedova, prevesti naslove i sadržaj putem LLM-a kompatibilnog s OpenAI-jem, generirati AI sažetke i uvode, filtrirati promotivne objave pomoću pravila prirodnog jezika, pa čak i pretvoriti HTML stranice, JSON API-je ili rezultate pretraživanja u potpuno nove RSS feedove.

Samostalno hostiranje FeedCrafta na vlastitom VPS-u zadržava svaki članak i svaki LLM upit na infrastrukturi koju kontrolirate, uklanja ograničenja brzine i prekide rada koji muče dijeljene javne instance te vam omogućuje da usmjerite AI obradu na bilo kojeg pružatelja — OpenAI, Gemini, lokalni Ollama model ili bilo koju krajnju točku kompatibilnu s OpenAI-jem — koji najbolje odgovara vašem proračunu i jezičnoj pokrivenosti.