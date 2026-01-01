Postavite FeedCraft instalacijom jednim klikom.
Samohostiran RSS posrednički softver koji koristi AI za prevođenje, sažimanje, filtriranje i čišćenje bilo kojeg feeda prije nego što stigne do vašeg čitača.
Odaberite VPS plan za FeedCraft
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz FeedCraft
FeedCraft je RSS posrednički softver otvorenog koda koji se nalazi između bilo kojeg izvornog feeda i vašeg čitača, transformirajući svaki članak kroz konfigurabilne korake obrade nazvane Crafts. Može izdvojiti cijeli tekst članka iz skraćenih feedova, prevesti naslove i sadržaj putem LLM-a kompatibilnog s OpenAI-jem, generirati AI sažetke i uvode, filtrirati promotivne objave pomoću pravila prirodnog jezika, pa čak i pretvoriti HTML stranice, JSON API-je ili rezultate pretraživanja u potpuno nove RSS feedove.
Samostalno hostiranje FeedCrafta na vlastitom VPS-u zadržava svaki članak i svaki LLM upit na infrastrukturi koju kontrolirate, uklanja ograničenja brzine i prekide rada koji muče dijeljene javne instance te vam omogućuje da usmjerite AI obradu na bilo kojeg pružatelja — OpenAI, Gemini, lokalni Ollama model ili bilo koju krajnju točku kompatibilnu s OpenAI-jem — koji najbolje odgovara vašem proračunu i jezičnoj pokrivenosti.
FeedCraft ključne značajke
AI prijevod i sažeci
Prevedite naslove i sadržaje članaka na bilo koji ciljni jezik i dodajte sažetke generirane umjetnom inteligencijom putem LLM-a kompatibilnog s OpenAI-jem s prilagođenim upitima po Craftu.
Ekstrakcija cjelovitog teksta
Zamijenite skraćene RSS isječke potpunim sadržajem članka, uključujući način rada 'fulltext-plus' prikazan u pregledniku za stranice koje učitavaju tekst putem JavaScripta.
HTML/JSON/Pretraga u RSS
Ugrađeni vizualni generatori pretvaraju proizvoljne web stranice, JSON API odgovore (s curl-uvozom) i rezultate pretraživača u stabilne RSS feedove.
Prijenosni i načini rada priključne stanice
Prefiksirajte bilo koji URL feeda za jednokratnu obradu, ili definirajte imenovane recepte u administratorskom sučelju za prikvačivanje trajnih transformiranih URL-ova feeda na koje se vaš čitatelj pretplaćuje.
AtomCraft i FlowCraft
Sastavite atomske operacije (proxy, ograničenje, prevođenje, sažimanje, uljepšavanje, ignoriranje-advertorijala) u ponovno iskoristive cjevovode prilagođene svakom izvornom feedu.
Middleware neovisan o čitaču
Radi s FreshRSS-om, Inoreaderom, NetNewsWireom, Minifluxom ili bilo kojim čitačem koji koristi standardni RSS, bez potrebe za dodacima ili integracijom računa.
Zašto pokrenuti FeedCraft na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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