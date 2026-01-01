Thumbor je pametni poslužitelj za obradu slika baziran na Pythonu koji obrađuje promjenu veličine, obrezivanje i filtriranje putem URL parametara — nisu potrebne promjene koda aplikacije za integraciju. Ono što Thumbor izdvaja od generičkih alata za promjenu veličine slika je njegovo pametno obrezivanje pokretano umjetnom inteligencijom (AI): automatski detektira lica i važne značajke na slici prije obrezivanja, osiguravajući da subjekt nikada ne bude slučajno odrezan.

Koriste ga u produkciji Wikipedia, Globo.com, Forbes i Vox Media za posluživanje milijardi slika, Thumbor je dokazan u velikim razmjerima. Ne zahtijeva vanjske ovisnosti za osnovni rad. Samostalno hostiranje zamjenjuje naknade za SaaS po transformaciji s fiksnom cijenom VPS-a i zadržava vaš medijski cjevovod u potpunosti unutar vaše vlastite infrastrukture.