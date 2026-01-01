Postavite Thumbor instalacijom jednim klikom.
Pametni poslužitelj slika otvorenog koda koji obrezuje, mijenja veličinu i filtrira slike na zahtjev putem jednostavnih zahtjeva temeljenih na URL-u.
Odaberite VPS plan za Thumbor
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Thumbor
Thumbor je pametni poslužitelj za obradu slika baziran na Pythonu koji obrađuje promjenu veličine, obrezivanje i filtriranje putem URL parametara — nisu potrebne promjene koda aplikacije za integraciju. Ono što Thumbor izdvaja od generičkih alata za promjenu veličine slika je njegovo pametno obrezivanje pokretano umjetnom inteligencijom (AI): automatski detektira lica i važne značajke na slici prije obrezivanja, osiguravajući da subjekt nikada ne bude slučajno odrezan.
Koriste ga u produkciji Wikipedia, Globo.com, Forbes i Vox Media za posluživanje milijardi slika, Thumbor je dokazan u velikim razmjerima. Ne zahtijeva vanjske ovisnosti za osnovni rad. Samostalno hostiranje zamjenjuje naknade za SaaS po transformaciji s fiksnom cijenom VPS-a i zadržava vaš medijski cjevovod u potpunosti unutar vaše vlastite infrastrukture.
Thumbor ključne značajke
Pametno otkrivanje lica
Ugrađeno prepoznavanje lica i značajki osigurava da najvažniji dio slike ostaje centriran prilikom obrezivanja na različite omjere slike.
Obrada temeljena na URL-u
Promijenite veličinu, obrežite, filtrirajte i pretvorite slike izradom URL-a — nije potreban SDK, radi s bilo kojim jezikom ili okvirom.
Automatski odabir formata
Automatski poslužujte WebP preglednicima koji ga podržavaju, uz JPEG ili PNG zamjenu, smanjujući propusnost bez dodatnog rada.
Proširiv sustav filtera
Primijenite svjetlinu, kontrast, vodene žigove, zaobljene kutove i zamućenje putem URL parametara ili prilagođenih Python dodataka za filtre.
Keširanje rezultata
Obrađeni rezultati se keširaju kako bi se izbjegla ponovna obrada identičnih zahtjeva, značajno smanjujući opterećenje procesora pri velikim količinama prometa.
Zašto pokrenuti Thumbor na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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