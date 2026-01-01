Postavite Shoutrrr instalacijom jednim klikom.
Planer objava za društvene mreže otvorenog koda i samostalnog hostinga za X, Bluesky i LinkedIn — napišite jednom i objavite svugdje.
Odaberite VPS plan za Shoutrrr
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Shoutrrr
Shoutrrr je alat za zakazivanje objava na društvenim mrežama otvorenog koda izgrađen kao samostalno hostirana alternativa za Buffer, Typefully i Hootsuite. Omogućuje vam da jednom sastavite objavu i stavite je u red čekanja na X-u (Twitteru), Blueskyju i LinkedInu s jedne nadzorne ploče, s rukovanjem ograničenjem broja znakova po mreži, vezama računa temeljenim na OAuth-u i ugrađenim radnikom koji objavljuje postove prema rasporedu u pozadini.
Samostalno hostiranje Shoutrrra na vašem VPS-u čuva nacrte, zakazane redove čekanja i povezane društvene račune unutar vaše vlastite infrastrukture — bez cijena po korisniku, bez kvota za objave i bez pristupa trećih strana vašoj strategiji sadržaja. Zadana SQLite konfiguracija radi u jednom spremniku, dok trajni volumeni osiguravaju da prijenosi i podaci prežive ponovna postavljanja.
Shoutrrr ključne značajke
Višemrežno objavljivanje
Sastavite objavu jednom i objavite je na X, Bluesky i LinkedIn istovremeno, s ograničenjima broja znakova po platformi i prikazom pregleda.
Pozadinski raspoređivač
Ugrađeni radnik reda čekanja i cron planer objavljuju vaše objave u planirano vrijeme bez potrebe da držite otvorenu karticu preglednika.
OAuth povezivanje računa
Povežite X i LinkedIn putem OAuth 2.0 i Bluesky putem lozinke za aplikaciju — vjerodajnice i tokeni ostaju unutar vaše vlastite implementacije.
SQLite prema zadanim postavkama
Isporučuje se u jednom spremniku sa SQLite-om za pohranu — bez vanjske baze podataka ili predmemorije za upravljanje, s opcionalnim nadogradnjama za Postgres i Redis.
Metrike angažmana
Ugrađene metrike bilježe izvedbu objava tijekom vremena, tako da možete usporediti mreže i usavršiti strategiju bez vanjskih analitičkih alata.
Zašto pokrenuti Shoutrrr na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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