Shoutrrr je alat za zakazivanje objava na društvenim mrežama otvorenog koda izgrađen kao samostalno hostirana alternativa za Buffer, Typefully i Hootsuite. Omogućuje vam da jednom sastavite objavu i stavite je u red čekanja na X-u (Twitteru), Blueskyju i LinkedInu s jedne nadzorne ploče, s rukovanjem ograničenjem broja znakova po mreži, vezama računa temeljenim na OAuth-u i ugrađenim radnikom koji objavljuje postove prema rasporedu u pozadini.

Samostalno hostiranje Shoutrrra na vašem VPS-u čuva nacrte, zakazane redove čekanja i povezane društvene račune unutar vaše vlastite infrastrukture — bez cijena po korisniku, bez kvota za objave i bez pristupa trećih strana vašoj strategiji sadržaja. Zadana SQLite konfiguracija radi u jednom spremniku, dok trajni volumeni osiguravaju da prijenosi i podaci prežive ponovna postavljanja.