Postavite Fenrus instalacijom jednim klikom.
Osobna početna stranica i nadzorna ploča za brzi pristup vašim aplikacijama, stranicama i uslugama s pametnim widgetima aplikacija i prilagođenim tražilicama.
Odaberite VPS plan za Fenrus
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Fenrus
Fenrus je samostalno hostana osobna nadzorna ploča koja zamjenjuje stranicu nove kartice vašeg preglednika potpuno prilagodljivom početnom stranicom. Organizirajte poveznice i aplikacije u grupe, koristite pametne widgete aplikacija koji povlače podatke uživo iz usluga kao što su Sonarr, Radarr i Jellyfin, i konfigurirajte više tražilica s tipkovničkim prečacima. Sve vaše osobne aplikacije i često posjećene stranice dostupne su na prvi pogled s jedne, privatne stranice.
Budući da Fenrus radi u potpunosti na vašem vlastitom VPS-u, nijedan od vaših URL-ova aplikacija, obrazaca korištenja ili konfiguriranih usluga ne dijeli se s nadzornim pločama trećih strana. Podaci se pohranjuju u laganoj LiteDB datoteci, što znači da nema vanjske baze podataka za upravljanje — postavljanje traje nekoliko sekundi, a cijela konfiguracija sadržana je u jednom volumenu.
Fenrus ključne značajke
Pametni widgeti aplikacije
Povežite usluge poput Sonarr-a, Radarr-a, Jellyfin-a i drugih kako biste prikazali status uživo, brojke i podatke o aktivnosti izravno na pločicama vaše nadzorne ploče.
Prilagođene tražilice
Dodajte bilo koju tražilicu s URL uzorkom i tipkovničkim prečacem, zatim se prebacujte između Googlea, DuckDuckGoa ili vlastite Searx instance jednim pritiskom tipke.
Organizirane grupe aplikacija
Rasporedite poveznice i aplikacije u imenovane grupe kako biste poslovne aplikacije, medijske usluge, automatizaciju doma i osobne stranice zadržali uredno odvojenima.
Višekorisnička podrška
Svaki korisnik ima neovisnu konfiguraciju nadzorne ploče, tako da svatko u kućanstvu ili timu može održavati vlastiti izgled i popis aplikacija.
Automatski favikoni
Fenrus automatski dohvaća favikone za poveznice koje nemaju konfiguriranu prilagođenu ikonu, čime vaša nadzorna ploča ostaje vizualno uredna bez ručnog rada.
Bez vanjske baze podataka
Sva konfiguracija pohranjena je u jednoj LiteDB datoteci — nije potreban PostgreSQL ni MySQL, što izradu sigurnosnih kopija i migracije čini jednostavnim kopiranjem datoteke.
Zašto pokrenuti Fenrus na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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