Fenrus je samostalno hostana osobna nadzorna ploča koja zamjenjuje stranicu nove kartice vašeg preglednika potpuno prilagodljivom početnom stranicom. Organizirajte poveznice i aplikacije u grupe, koristite pametne widgete aplikacija koji povlače podatke uživo iz usluga kao što su Sonarr, Radarr i Jellyfin, i konfigurirajte više tražilica s tipkovničkim prečacima. Sve vaše osobne aplikacije i često posjećene stranice dostupne su na prvi pogled s jedne, privatne stranice.

Budući da Fenrus radi u potpunosti na vašem vlastitom VPS-u, nijedan od vaših URL-ova aplikacija, obrazaca korištenja ili konfiguriranih usluga ne dijeli se s nadzornim pločama trećih strana. Podaci se pohranjuju u laganoj LiteDB datoteci, što znači da nema vanjske baze podataka za upravljanje — postavljanje traje nekoliko sekundi, a cijela konfiguracija sadržana je u jednom volumenu.