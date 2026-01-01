Chroma je baza podataka za ugradnje otvorenog koda namijenjena AI aplikacijama koje trebaju pohranjivati, indeksirati i pretraživati visokodimenzionalne vektorske ugradnje. Nativno se integrira s LangChainom, LlamaIndexom i OpenAI SDK-om, što ga čini najbržim načinom za dodavanje mogućnosti semantičkog pretraživanja i generiranja potpomognutog dohvaćanjem (RAG) bilo kojoj aplikaciji bez izgradnje prilagođene vektorske infrastrukture.

Samostalno hostiranje Chroma-e na vašem VPS-u drži vaše ugradnje, podatke dokumenata i obrasce upita pod vašom kontrolom, bez naplate po upitu i s fleksibilnošću za prilagodbu resursa kako se vaša kolekcija povećava.