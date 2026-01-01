Postavite Chromu instalacijom jednim klikom.
Vektorska baza podataka otvorenog koda za AI aplikacije, semantičko pretraživanje i cjevovode generiranja potpomognutog dohvaćanjem.
Odaberite VPS plan za Chroma
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Chroma
Chroma je baza podataka za ugradnje otvorenog koda namijenjena AI aplikacijama koje trebaju pohranjivati, indeksirati i pretraživati visokodimenzionalne vektorske ugradnje. Nativno se integrira s LangChainom, LlamaIndexom i OpenAI SDK-om, što ga čini najbržim načinom za dodavanje mogućnosti semantičkog pretraživanja i generiranja potpomognutog dohvaćanjem (RAG) bilo kojoj aplikaciji bez izgradnje prilagođene vektorske infrastrukture.
Samostalno hostiranje Chroma-e na vašem VPS-u drži vaše ugradnje, podatke dokumenata i obrasce upita pod vašom kontrolom, bez naplate po upitu i s fleksibilnošću za prilagodbu resursa kako se vaša kolekcija povećava.
Chroma ključne značajke
RAG Pipeline spreman
Dizajniran kao sloj za dohvaćanje podataka za LLM aplikacije, tako da možete temeljiti odgovore modela na vlastitim dokumentima uz minimalan trud oko integracije.
Integracije okvira
Izvorna podrška za LangChain, LlamaIndex i OpenAI SDK znači da se vaš postojeći AI kod povezuje s Chromom sa samo nekoliko redaka konfiguracije.
Filtriranje metapodataka
Kombinirajte pretraživanje sličnosti vektora sa strukturiranim filtrima metapodataka za sužavanje rezultata prema datumu, kategoriji ili bilo kojem prilagođenom atributu bez naknadne obrade.
Višestruke metrike udaljenosti
Odaberite kosinusnu sličnost, L2 udaljenost ili unutarnji produkt po kolekciji kako biste uskladili metriku s kojom je vaš model ugradnje treniran za točne rezultate.
Trajna pohrana
Ugradnje i indeksi preživljavaju ponovna pokretanja i ažuriranja, tako da vaša baza znanja ostaje netaknuta bez ponovnog unosa dokumenata nakon svake promjene implementacije.
Zašto pokrenuti Chroma na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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