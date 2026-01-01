Postavite Saltcorn jednim klikom.
Alat otvorenog koda za izradu aplikacija bez koda za stvaranje web i mobilnih aplikacija vođenih bazom podataka, bez pisanja pozadinskog koda.
Odaberite VPS plan za Saltcorn
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Saltcorn
Saltcorn je open-source no-code platforma za vizualnu izradu web i mobilnih aplikacija temeljenih na bazama podataka. Definirajte tablice, konfigurirajte bogate tipove polja, dizajnirajte rasporede u drag-and-drop alatu za izradu, pridružite akcije i tijekove rada, a Saltcorn se brine za pozadinu, autentifikaciju, REST API i renderiranje — nije potreban nikakav 'glue code'.
Samostalno hostiranje Saltcorna na vlastitom VPS-u čuva podatke korisnika, interne zapise i prenesene datoteke unutar vaše infrastrukture umjesto u bazi podataka SaaS dobavljača. vi kontrolirate zadržavanje podataka, integracije, instalacije dodataka i uloge pristupa, i izbjegavate naplatu po korisniku kako vaš tim ili publika raste. Implementacija dolazi s PostgreSQL-om i trajnim volumenima za bazu podataka i prenesene datoteke.
Saltcorn ključne značajke
Vizualni graditelj izgleda
Dizajnirajte prikaze popisa, uređivanja i pregleda pomoću alata za izradu povuci-i-ispusti pokretanog Craft.js-om, miješajući polja, akcije i ugrađene komponente bez koda za predloške.
Relacijske tablice
Modelirajte svoje podatke s tipiziranim stupcima, stranim ključevima, izračunatim poljima i ograničenjima u pravoj shemi podržanoj PostgreSQL-om umjesto ravne proračunske tablice.
Ekosustav dodataka
Instalirajte dodatke zajednice za nove vrste polja, teme, integracije, davatelje provjere autentičnosti i vanjske izvore podataka izravno iz administratorskog sučelja.
Tijekovi rada i radnje
Pokrenite radnje na strani poslužitelja, planirane poslove, web-kuke i radne tijekove temeljene na Blocklyju kada se zapisi promijene kako biste automatizirali poslovnu logiku bez prilagođenih usluga.
Pristup temeljen na ulogama
Definirajte korisničke uloge i dozvole po prikazu tako da interni administratori, korisnički računi i javni posjetitelji vide točno podatke koje trebaju.
Mobilni i izvanmrežni
Generirajte mobilne aplikacije temeljene na Capacitoru iz vaše Saltcorn sheme i prikaza, s izvanmrežnom sinkronizacijom podataka natrag u centralno PostgreSQL spremište.
Zašto pokrenuti Saltcorn na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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