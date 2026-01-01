Saltcorn je open-source no-code platforma za vizualnu izradu web i mobilnih aplikacija temeljenih na bazama podataka. Definirajte tablice, konfigurirajte bogate tipove polja, dizajnirajte rasporede u drag-and-drop alatu za izradu, pridružite akcije i tijekove rada, a Saltcorn se brine za pozadinu, autentifikaciju, REST API i renderiranje — nije potreban nikakav 'glue code'.

Samostalno hostiranje Saltcorna na vlastitom VPS-u čuva podatke korisnika, interne zapise i prenesene datoteke unutar vaše infrastrukture umjesto u bazi podataka SaaS dobavljača. vi kontrolirate zadržavanje podataka, integracije, instalacije dodataka i uloge pristupa, i izbjegavate naplatu po korisniku kako vaš tim ili publika raste. Implementacija dolazi s PostgreSQL-om i trajnim volumenima za bazu podataka i prenesene datoteke.