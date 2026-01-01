Postavite Memgraph instalacijom jednim klikom.
Visokoučinkovita grafička baza podataka u memoriji, izgrađena za analitiku u stvarnom vremenu na povezanim podacima, AI radne procese i cjevovode za strujanje.
Odaberite VPS plan za Memgraph
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Memgraph
Memgraph je grafička baza podataka u memoriji projektirana za prolaske u stvarnom vremenu na velikim, međusobno povezanim skupovima podataka. Potpuno je kompatibilan s Cypherom — što ga čini izravnom zamjenom za Neo4j upite — dok pruža značajno nižu latenciju na radnim opterećenjima temeljenim na streamingu i događajima. Priložena MAGE biblioteka dodaje preko 50 modula grafičkih algoritama (PageRank, detekcija zajednice, najkraći putevi i više) koji se izvode izvorno unutar baze podataka bez vanjskih okvira.
Ova implementacija spaja Memgraph s Memgraph Labom, vizualnim sučeljem za upite temeljenim na pregledniku za pisanje Cypher upita, istraživanje strukture grafa i pokretanje eksperimenata s algoritmima. Pokretanje oboje na vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad dodjelom memorije, zadržavanjem podataka i politikama pristupa — bez naplate po čvoru u oblaku ili ograničenja dobavljača.
Memgraph ključne značajke
Performanse u memoriji
Podaci grafa pohranjuju se u potpunosti u RAM-u, omogućujući prolaske u manje od milisekunde i odgovore na upite u stvarnom vremenu čak i na duboko povezanim skupovima podataka.
Cypher kompatibilnost
Potpuna podrška za openCypher znači da postojeći Neo4j upiti, driveri i alati migriraju uz minimalne promjene u sintaksi upita.
MAGE biblioteka algoritama
Preko 50 ugrađenih grafičkih algoritama — PageRank, centralnost posredovanja, detekcija zajednica, predviđanje veza — pokreće se kao izvorni moduli upita bez vanjskih cjevovoda.
Memgraph Lab UI
Vizualno sučelje temeljeno na pregledniku za pisanje i pokretanje Cypher upita, pregledavanje topologije grafa i interaktivno istraživanje rezultata algoritama.
Unos podataka strujanjem
Nativne integracije s Kafkom i Pulsarom omogućuju kontinuirana ažuriranja grafova iz tokova događaja bez batch ETL cjevovoda ili vanjskih konektora.
GraphRAG i AI memorija
Grafovski strukturirana memorija i dohvaćanje obogaćuju LLM aplikacije kontekstom svjesnim odnosa, omogućujući preciznije odgovore u AI agentima i chatbotovima.
Zašto pokrenuti Memgraph na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
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