Memgraph je grafička baza podataka u memoriji projektirana za prolaske u stvarnom vremenu na velikim, međusobno povezanim skupovima podataka. Potpuno je kompatibilan s Cypherom — što ga čini izravnom zamjenom za Neo4j upite — dok pruža značajno nižu latenciju na radnim opterećenjima temeljenim na streamingu i događajima. Priložena MAGE biblioteka dodaje preko 50 modula grafičkih algoritama (PageRank, detekcija zajednice, najkraći putevi i više) koji se izvode izvorno unutar baze podataka bez vanjskih okvira.

Ova implementacija spaja Memgraph s Memgraph Labom, vizualnim sučeljem za upite temeljenim na pregledniku za pisanje Cypher upita, istraživanje strukture grafa i pokretanje eksperimenata s algoritmima. Pokretanje oboje na vlastitom VPS-u daje vam potpunu kontrolu nad dodjelom memorije, zadržavanjem podataka i politikama pristupa — bez naplate po čvoru u oblaku ili ograničenja dobavljača.