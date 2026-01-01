Postavite Posterr jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Digitalni prikaz plakata 'trenutno se prikazuje' koji bilo koji preglednik pretvara u zaslon u stilu kino dvorane za Plex biblioteke.
Odaberite VPS plan za Posterr
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Posterr
Posterr je Node.js aplikacija otvorenog koda koja oponaša digitalne plakate koji se nalaze u predvorjima kina. Ona čita stanje vašeg Plex Media Servera uživo i prikazuje naslov koji se trenutno reproducira, odabrane naslove na zahtjev iz odabranih biblioteka te nadolazeća izdanja preuzeta iz Sonarra, Radarra i Readarra.
Samostalno hostiranje Posterr-a na VPS-u čini prikaz uvijek dostupnim s bilo kojeg preglednika, telefona, tableta, Fire Sticka ili zaslona montiranog na zid — bez oslanjanja na to da je kućno računalo uključeno. Povezuje se s Plexom i arr stackom putem mreže, tako da radi bez obzira na to jesu li vaše medijske usluge pokrenute na istom VPS-u ili na udaljenom kućnom poslužitelju.
Posterr ključne značajke
Prikaz trenutne reprodukcije
Prikazuje postere filmova, TV emisija i glazbe uživo s trajanjem, studijem, ocjenom sadržaja i trakom napretka koja uzima u obzir transkodiranje.
Slajdovi Uskoro
Dohvaća nadolazeće filmove iz Radarra, epizode i premijere sezona iz Sonarra, te nove knjige iz Readarra.
Odabiri iz knjižnice na zahtjev
Rotira nasumične naslove iz odabranih Plex biblioteka tako da zaslon ostaje zanimljiv čak i kada se ništa ne streama.
Spreman za više zaslona
Automatski se skalira od 320px do 4K, podržava portretni ili pejzažni način, te uključuje mjerač vremena za spavanje s CEC kontrolom monitora.
Prilagođeni slajdovi i teme
Uključite vlastite slike, pozadinsku grafiku i teme, ili ugradite vanjske web stranice kao dodatne rotirajuće slajdove.
Trivia i Awtrix
Pokrenite ugrađeni kviz filmskih trivijalnosti između slajdova i zrcalite podatke o trenutnom sadržaju na Awtrix LED matrične zaslone.
Zašto pokrenuti Posterr na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
Izuzetno sam zadovoljan Hostingerovim VPS hostingom! Njihova dostupnost je dosljedno vrhunska, što osigurava nesmetan rad moje stranice. Kad god mi je bila potrebna pomoć, njihov tim za tehničku podršku bio je brz, stručan i iskreno uslužan.
Sve ide glatko i odlično uz Hostinger, AI chatbot + ljudski chat, ako AI ne može riješiti vaše pitanje. A VPS im je jednostavno top, bez uspona i padova. Hvala razvojnom timu i svima ostalima koji su sudjelovali. Samo tako nastavite 🚀
Konačno tvrtka za VPS hosting koja sve radi kako treba! Dobra cijena. Izvrstan portal koji poštuje vrijeme svojih korisnika. Besprijekorne sigurnosne kopije. Dobra podrška. Pouzdano. Djeluje izuzetno kvalitetno.
Obratio sam se podršci Hostingera nakon što sam izgubio pristup svom samostalno postavljenom n8n i zadivljen sam. Kodee i Mohammad iz tima za podršku bili su nevjerojatno strpljivi i temeljiti.
Puno hvala Carli što mi je pomogla s ovom N8N nadogradnjom na mom Hostinger VPS-u. Profesionalna i stručna, još jednom hvala Carla.
Hostinger VPS je apsolutno izvanredan. Uvijek radi. Uvijek je brz i stabilan. Nikad ne pada, nikad se ne ruši.
Tvrtka dobro posluje, jako sam zadovoljan specifičnim uslugama koje koristim preko njih. Nisu toliko skupe kao kod nekih, a imaju odlične VPS postavke i cjenovne planove.