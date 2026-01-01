Posterr je Node.js aplikacija otvorenog koda koja oponaša digitalne plakate koji se nalaze u predvorjima kina. Ona čita stanje vašeg Plex Media Servera uživo i prikazuje naslov koji se trenutno reproducira, odabrane naslove na zahtjev iz odabranih biblioteka te nadolazeća izdanja preuzeta iz Sonarra, Radarra i Readarra.

Samostalno hostiranje Posterr-a na VPS-u čini prikaz uvijek dostupnim s bilo kojeg preglednika, telefona, tableta, Fire Sticka ili zaslona montiranog na zid — bez oslanjanja na to da je kućno računalo uključeno. Povezuje se s Plexom i arr stackom putem mreže, tako da radi bez obzira na to jesu li vaše medijske usluge pokrenute na istom VPS-u ili na udaljenom kućnom poslužitelju.