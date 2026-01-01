Grafana je najpopularnija open-source platforma za promatranje na svijetu, kojoj vjeruje preko 20 milijuna korisnika za pretvaranje vremenskih serija podataka u djelotvorne nadzorne ploče. Povezuje se s više od 100 izvora podataka — Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, PostgreSQL, pružatelji usluga u oblaku i drugi — omogućujući timovima vizualizaciju i upozoravanje na podatke iz svakog kutka njihove infrastrukture u jednom jedinstvenom sučelju.

Samostalno hostiranje Grafane na vašem VPS-u eliminira naknade za izlaz podataka iz oblaka i cijene po korisniku, dok konfiguracije nadzornih ploča, povijest upita i podatke o metrikama u potpunosti zadržava unutar vaše vlastite infrastrukture — što je ključno za okruženja osjetljiva na usklađenost i timove koji nadziru interne sustave koji nisu dostupni s javnog interneta.