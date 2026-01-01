Postavite Grafanu jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Vodeća platforma za nadzor otvorenog koda za vizualizaciju metrika, logova i tragova iz bilo kojeg izvora podataka.
Odaberite VPS plan za Grafana
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Grafana
Grafana je najpopularnija open-source platforma za promatranje na svijetu, kojoj vjeruje preko 20 milijuna korisnika za pretvaranje vremenskih serija podataka u djelotvorne nadzorne ploče. Povezuje se s više od 100 izvora podataka — Prometheus, InfluxDB, Elasticsearch, PostgreSQL, pružatelji usluga u oblaku i drugi — omogućujući timovima vizualizaciju i upozoravanje na podatke iz svakog kutka njihove infrastrukture u jednom jedinstvenom sučelju.
Samostalno hostiranje Grafane na vašem VPS-u eliminira naknade za izlaz podataka iz oblaka i cijene po korisniku, dok konfiguracije nadzornih ploča, povijest upita i podatke o metrikama u potpunosti zadržava unutar vaše vlastite infrastrukture — što je ključno za okruženja osjetljiva na usklađenost i timove koji nadziru interne sustave koji nisu dostupni s javnog interneta.
Grafana ključne značajke
100+ izvora podataka
Povežite Grafanu s Prometheusom, InfluxDB-om, Elasticsearchom, MySQL-om, pružateljima usluga u oblaku i desecima drugih bez pisanja prilagođenih adaptera.
Bogata biblioteka vizualizacija
Odaberite između grafikona, toplinskih karata, histograma, geokarti, statističkih panela i stotina dodataka zajednice kako biste predstavili svaku metriku u najintuitivnijem formatu.
Snažno upozoravanje
Definirajte upozorenja temeljena na pragovima ili detekciji anomalija i usmjerite obavijesti na Slack, PagerDuty, e-poštu, web-hookove i još mnogo toga iz jednog mehanizma za upozorenja.
Predlošci nadzorne ploče
Koristite varijable i predloške upita za izradu jedne nadzorne ploče za višekratnu upotrebu koja dinamički filtrira prema hostu, usluzi, regiji ili bilo kojoj drugoj dimenziji.
Objedinjen nadzor
Povežite metrike, zapise i distribuirane tragove usporedo na jednoj platformi, smanjujući prosječno vrijeme za dijagnosticiranje i rješavanje incidenata.
Zašto pokrenuti Grafana na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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