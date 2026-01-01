Instalirajte GoatCounter jednim klikom.
Lagana web analitika koja na prvo mjesto stavlja privatnost, a prikazuje preglede stranica i uvide o posjetiteljima bez praćenja osobnih podataka ili korištenja kolačića.
Odaberite VPS plan za GoatCounter
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz GoatCounter
GoatCounter je jednostavna, otvorena web analitička platforma dizajnirana za programere koji žele smislene podatke o pregledima stranica bez troškova privatnosti praćenja kolačića ili prikupljanja osobnih podataka. Broji preglede stranica, preporučitelje, preglednike, zemlje i veličine zaslona — ništa više. Nisu potrebni banneri za pristanak.
Za razliku od složenih analitičkih platformi koje zahtijevaju više usluga, GoatCounter radi kao jedan spremnik s ugrađenom SQLite bazom podataka. Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u drži sve podatke posjetitelja pod vašom kontrolom, potpuno izolirano od analitičkih mreža trećih strana.
GoatCounter ključne značajke
Nisu potrebni kolačići
Prati preglede stranica bez kolačića ili trajnih identifikatora, tako da nije potrebna traka za pristanak prema GDPR-u ili PECR-u.
Lagan jednostruki kontejner
Pokreće se kao jedna Go binarna datoteka s ugrađenom SQLite bazom podataka — bez zasebne usluge baze podataka ili složene infrastrukture.
Praćenje referera i izvora
Prikazuje koje web stranice, tražilice i kampanje dovode promet na vaše stranice bez otkrivanja identiteta posjetitelja.
Opcija javnih statistika
Opcionalno učinite svoju analitičku nadzornu ploču javno vidljivom kako bi čitatelji mogli vidjeti statistiku stranice bez potrebe za računom.
Skripta za praćenje i API
Ugradite mali JavaScript isječak ili koristite REST API za brojanje pregleda stranica s bilo koje stranice, SPA-a ili pozadinske usluge.
Zašto pokrenuti GoatCounter na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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