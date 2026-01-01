GoatCounter je jednostavna, otvorena web analitička platforma dizajnirana za programere koji žele smislene podatke o pregledima stranica bez troškova privatnosti praćenja kolačića ili prikupljanja osobnih podataka. Broji preglede stranica, preporučitelje, preglednike, zemlje i veličine zaslona — ništa više. Nisu potrebni banneri za pristanak.

Za razliku od složenih analitičkih platformi koje zahtijevaju više usluga, GoatCounter radi kao jedan spremnik s ugrađenom SQLite bazom podataka. Samostalno hostiranje na vlastitom VPS-u drži sve podatke posjetitelja pod vašom kontrolom, potpuno izolirano od analitičkih mreža trećih strana.