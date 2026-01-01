GoCD je poslužitelj za kontinuiranu isporuku razvijen od strane tvrtke ThoughtWorks koji nadilazi osnovni CI kako bi modelirao cjelokupni cjevovod isporuke softvera. Njegova je temeljna snaga sposobnost definiranja složenih cjevovoda s ovisnostima tipa 'fan-in' i 'fan-out', omogućujući timovima da precizno prikažu kako se kod kreće od commita do produkcije kroz više faza, okruženja i paralelnih tokova.

Prikaz Value Stream Map timovima pruža vizualizaciju u stvarnom vremenu svake izrade i implementacije kroz cijeli cjevovod, olakšavajući prepoznavanje uskih grla i razumijevanje statusa bilo kojeg izdanja. GoCD radi putem lagane server-agent arhitekture, tako da se kapacitet izrade jednostavno skalira dodavanjem više agenata. Samostalno hostiranje osigurava da vaše konfiguracije cjevovoda, artefakti i povijest implementacije ostaju u potpunosti pod vašom kontrolom.