Postavite GoCD instalacijom jednim klikom.
Poslužitelj za kontinuiranu isporuku otvorenog koda s moćnim modeliranjem cjevovoda, mapiranjem toka vrijednosti i upravljanjem ovisnostima za složene radne procese izdavanja.
Odaberite VPS plan za GoCD
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz GoCD
GoCD je poslužitelj za kontinuiranu isporuku razvijen od strane tvrtke ThoughtWorks koji nadilazi osnovni CI kako bi modelirao cjelokupni cjevovod isporuke softvera. Njegova je temeljna snaga sposobnost definiranja složenih cjevovoda s ovisnostima tipa 'fan-in' i 'fan-out', omogućujući timovima da precizno prikažu kako se kod kreće od commita do produkcije kroz više faza, okruženja i paralelnih tokova.
Prikaz Value Stream Map timovima pruža vizualizaciju u stvarnom vremenu svake izrade i implementacije kroz cijeli cjevovod, olakšavajući prepoznavanje uskih grla i razumijevanje statusa bilo kojeg izdanja. GoCD radi putem lagane server-agent arhitekture, tako da se kapacitet izrade jednostavno skalira dodavanjem više agenata. Samostalno hostiranje osigurava da vaše konfiguracije cjevovoda, artefakti i povijest implementacije ostaju u potpunosti pod vašom kontrolom.
GoCD ključne značajke
Mapiranje toka vrijednosti
Vizualizirajte svaku izradu i implementaciju kroz cijeli cjevovod u stvarnom vremenu, čineći uska grla i status izdanja odmah vidljivima.
Modeliranje cjevovoda
Modelirajte složene ovisnosti tipa fan-in i fan-out između cjevovoda kako biste točno prikazali kako kod teče od commita do produkcije.
Paralelno izvršavanje
Pokrenite više faza i poslova paralelno unutar cjevovoda kako biste smanjili vrijeme izrade i maksimizirali iskorištenost infrastrukture.
Skaliranje temeljeno na agentima
Dodajte agente za izradu za horizontalno skaliranje kapaciteta — svaki agent preuzima zadatke s poslužitelja i izvršava ih neovisno.
Pipeline kao kôd
Pohranite konfiguracije pipelinea u svoje git spremište i neka GoCD automatski sinkronizira i primjenjuje promjene pri svakom pushu.
Zašto pokrenuti GoCD na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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