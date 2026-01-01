Postavite malog upravitelja datoteka jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Lagan jednostruki PHP web upravitelj datoteka za prijenos, preuzimanje i organiziranje datoteka poslužitelja iz bilo kojeg preglednika.
Odaberite VPS plan za Tiny File Manager
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz Tiny File Manager
Tiny File Manager je kompaktan upravitelj datoteka otvorenog koda koji u potpunosti radi kao jedna PHP datoteka, pružajući vam potpuno opremljeno sučelje temeljeno na pregledniku za upravljanje datotekama na vašem poslužitelju bez SSH ili FTP klijenata. Podržava prijenos i preuzimanje datoteka, kopiranje, premještanje, preimenovanje, brisanje, stvaranje arhiva i ugrađeni uređivač teksta — sve dostupno putem čistog, responzivnog web sučelja.
Samostalno hostiranje Tiny File Managera na vašem VPS-u drži vaše datoteke pod vašom kontrolom i omogućuje vam dodjeljivanje pristupa temeljenog na ulogama članovima tima s različitim razinama dopuštenja. Njegov minimalni otisak znači da radi uz vaše postojeće aplikacije bez dodavanja značajnog opterećenja resursa.
Tiny File Manager ključne značajke
Pune operacije datoteka
Učitajte, preuzmite, kopirajte, premjestite, preimenujte i izbrišite datoteke i mape izravno iz preglednika bez potrebe za SSH ili FTP pristupom.
Višekorisnički pristup
Definirajte više korisničkih računa s pojedinačnim lozinkama i razinama dopuštenja, uključujući uloge samo za čitanje za ograničeni pristup.
Ugrađeni uređivač teksta
Uređujte konfiguracijske datoteke, skripte i kod izravno u pregledniku uz podršku za isticanje sintakse, preskačući potrebu za zasebnim uređivačem.
Arhivska podrška
Kreirajte ZIP arhive i ekstrahirajte komprimirane datoteke putem web sučelja, pojednostavljujući skupne prijenose i sigurnosne kopije bez alata naredbenog retka.
Pretraga datoteka
Pretražujte direktorije po nazivu datoteke ili sadržaju kako biste brzo pronašli datoteke bez ručnog navigiranja kroz stabla mapa.
Zašto pokrenuti Tiny File Manager na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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