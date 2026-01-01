Tiny File Manager je kompaktan upravitelj datoteka otvorenog koda koji u potpunosti radi kao jedna PHP datoteka, pružajući vam potpuno opremljeno sučelje temeljeno na pregledniku za upravljanje datotekama na vašem poslužitelju bez SSH ili FTP klijenata. Podržava prijenos i preuzimanje datoteka, kopiranje, premještanje, preimenovanje, brisanje, stvaranje arhiva i ugrađeni uređivač teksta — sve dostupno putem čistog, responzivnog web sučelja.

Samostalno hostiranje Tiny File Managera na vašem VPS-u drži vaše datoteke pod vašom kontrolom i omogućuje vam dodjeljivanje pristupa temeljenog na ulogama članovima tima s različitim razinama dopuštenja. Njegov minimalni otisak znači da radi uz vaše postojeće aplikacije bez dodavanja značajnog opterećenja resursa.