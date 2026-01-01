HumHub je platforma društvene mreže otvorenog koda za poduzeća koja organizacijama omogućuje izgradnju privatnih, samostalno hostiranih intranet zajednica. Kombinira poznati osjećaj društvenog umrežavanja — tokove aktivnosti, prostore (grupne kanale), izravne poruke, korisničke profile i obavijesti — s kontrolom i zahtjevima privatnosti interne timske platforme. Za razliku od hostiranih alternativa kao što su Slack ili Microsoft Teams, HumHub u potpunosti radi na vašoj vlastitoj infrastrukturi bez troškova po korisniku ili podataka koji napuštaju vaše poslužitelje.

Izgrađen na modularnoj arhitekturi, HumHub nudi tržište s više od 100 besplatnih i premium modula koji pokrivaju wikije, kalendare, upravljanje zadacima, ankete, dijeljenje datoteka i LDAP/Active Directory autentifikaciju — čineći ga prilagodljivim specifičnim potrebama suradnje bilo kojeg tima ili organizacije.