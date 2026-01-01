Postavite HumHub jednostavnom instalacijom jednim klikom.
Platforma otvorenog koda za poslovne društvene mreže i intranet za izgradnju privatnih timskih zajednica.
Odaberite VPS plan za HumHub
Svaki plan ima sve što trebate i više od toga
Što možete izgraditi uz HumHub
HumHub je platforma društvene mreže otvorenog koda za poduzeća koja organizacijama omogućuje izgradnju privatnih, samostalno hostiranih intranet zajednica. Kombinira poznati osjećaj društvenog umrežavanja — tokove aktivnosti, prostore (grupne kanale), izravne poruke, korisničke profile i obavijesti — s kontrolom i zahtjevima privatnosti interne timske platforme. Za razliku od hostiranih alternativa kao što su Slack ili Microsoft Teams, HumHub u potpunosti radi na vašoj vlastitoj infrastrukturi bez troškova po korisniku ili podataka koji napuštaju vaše poslužitelje.
Izgrađen na modularnoj arhitekturi, HumHub nudi tržište s više od 100 besplatnih i premium modula koji pokrivaju wikije, kalendare, upravljanje zadacima, ankete, dijeljenje datoteka i LDAP/Active Directory autentifikaciju — čineći ga prilagodljivim specifičnim potrebama suradnje bilo kojeg tima ili organizacije.
HumHub ključne značajke
Prostori i kanali
Organizirajte zajednice u namjenske prostore — svaki sa svojim vlastitim feedom aktivnosti, članovima, datotekama i modulima — za timove, odjele ili projekte.
100+ besplatnih modula
Proširite funkcionalnost s marketplace modulima koji pokrivaju wikije, kalendare, ankete, ploče zadataka, dijeljenje datoteka i videopozive — većina dostupna besplatno.
LDAP i SSO
Autentificirajte korisnike putem LDAP-a, Active Directoryja, SAML-a ili društvenih prijava, centralizirajući upravljanje identitetima s vašom postojećom infrastrukturom direktorija.
REST API pristup
Potpuni REST API omogućuje vam integraciju HumHuba s vanjskim aplikacijama, automatizaciju dodjele korisnika i izgradnju prilagođenih tijekova rada na platformi.
Prilagođene teme
Primijenite prilagođene teme i brendiranje kako bi odgovarali vizualnom identitetu vaše organizacije, uključujući logotipe, boje i CSS preinake bez mijenjanja temeljnih datoteka.
Zašto pokrenuti HumHub na Hostingeru
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Pokreni jednim klikom
Pokrenite svoju aplikaciju odmah uz unaprijed konfiguriranu postavku. Nema ručne instalacije ili složenih koraka postavljanja.
Sigurnost na koju se možete osloniti
Zaštitite svoje aplikacije ugrađenim vatrozidom, DDoS zaštitom i kontinuiranim nadzorom.
Ugrađeni Docker upravitelj
Pokrenite i upravljajte s više Docker kontejnera s jednog mjesta. Jednostavno implementirajte, ažurirajte i pratite svoje projekte.
Docker VPS hosting na koji se možete osloniti
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